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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 190191192193

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monobank 4.1 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
24
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 02:10

Re: monobank

Панове,
1.Переказ p2p з карти моно на карту іншого банку України без комісії зі сторони Монобанку? Які є ліміти p2p переказів на день, місяць зі сторони Монобанку?
2. Яку максимальну суму готівкою можна внести в день через ibox (без комісії) на свою картку монобанку?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 07:14

Re: monobank

Andey,
1) без + можно СЕПом (ця інфо є в застосунку + на сайті);
2) скоріше за все, 29'999 ₴ на день (на одну картку). Тобто маючі чорну й білу можна в два рази більше (це в теорії).
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 10:30

  Howl написав:Andey,
Тобто маючі чорну й білу можна в два рази більше (це в теорії).

хіба обмеження не по РНОКПП?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 12:09

  KVV написав:
  Howl написав:Andey,
Тобто маючі чорну й білу можна в два рази більше (це в теорії).

хіба обмеження не по РНОКПП?

Термінали сторонніх мереж котролювати РНОКПП не вміють. Контролюють зазвичай по номеру картки (ну і телефону). Думаю коли буде до чорної ще й допка АТБ - то на неї теж можна буде вносити окрему пайку
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 12:27

Alien термінали тепер вимагають підтвердження по номеру телефону, а моно ще й в застосунку реалізував підтвердження. треба тестити.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 14:21

  KVV написав:Alien термінали тепер вимагають підтвердження по номеру телефону, а моно ще й в застосунку реалізував підтвердження. треба тестити.

вже потестили. так в додатку треба натиснити кнопку. Внести на картку можна до 29999 грн
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 14:31

  Andey написав:вже потестили. так в додатку треба натиснити кнопку. Внести на картку можна до 29999 грн

про підтвердження в застосунку це не новина.
питання було в тому чи можна поповнити чорну і білу по 29999, разом ~60к/день.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 14:36

Re: monobank

  KVV написав:хіба обмеження не по РНОКПП?
Коли картки Альфи через ТСО Привату можно було поповнювати безкоштовно, то я вичерпав ліміт по пакетній карті, але зміг поповнити свою іншу картку Альфи. Тому треба перевіряти.
Howl
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