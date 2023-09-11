У меня больше 10тыс. не получилось пополнить свою карту с указанием своего фин.номера. 5тыс на белую плюс 5тыс. на черную. Сверху пришлось пополнять с указанием другого номера телефона и с комиссом 1%.
Терминал Сити24.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 вер, 2023 10:32
У меня больше 10тыс. не получилось пополнить свою карту с указанием своего фин.номера. 5тыс на белую плюс 5тыс. на черную. Сверху пришлось пополнять с указанием другого номера телефона и с комиссом 1%.
Терминал Сити24.
Додано: Пон 11 вер, 2023 10:53
сьогодні теж помітив, що термінал Івох взяв тільки 5к і адьйос.
це адьйос було більше 2ох годин тому, а коштів так і немає. підтримка просить чекати.
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