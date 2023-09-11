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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 191192193194

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
24
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 10:32

  KVV написав:
  Andey написав:вже потестили. так в додатку треба натиснити кнопку. Внести на картку можна до 29999 грн

про підтвердження в застосунку це не новина.
питання було в тому чи можна поповнити чорну і білу по 29999, разом ~60к/день.

У меня больше 10тыс. не получилось пополнить свою карту с указанием своего фин.номера. 5тыс на белую плюс 5тыс. на черную. Сверху пришлось пополнять с указанием другого номера телефона и с комиссом 1%.
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 10:53

сьогодні теж помітив, що термінал Івох взяв тільки 5к і адьйос.

це адьйос було більше 2ох годин тому, а коштів так і немає. підтримка просить чекати.
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 12:42

Сьогодні зранку така гарна кольорова гама з'явилась в беті моно. Подумав, це вже новий скін. Світло-оранжева. Думав, так і буде. Мені вельми сподобалось. На жаль, вже вимкнули, повернули старий фіолетовий.
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