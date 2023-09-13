У меня больше 10тыс. не получилось пополнить свою карту с указанием своего фин.номера. 5тыс на белую плюс 5тыс. на черную. Сверху пришлось пополнять с указанием другого номера телефона и с комиссом 1%.
Терминал Сити24.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 вер, 2023 10:32
У меня больше 10тыс. не получилось пополнить свою карту с указанием своего фин.номера. 5тыс на белую плюс 5тыс. на черную. Сверху пришлось пополнять с указанием другого номера телефона и с комиссом 1%.
Терминал Сити24.
Додано: Пон 11 вер, 2023 10:53
сьогодні теж помітив, що термінал Івох взяв тільки 5к і адьйос.
це адьйос було більше 2ох годин тому, а коштів так і немає. підтримка просить чекати.
Додано: Пон 11 вер, 2023 12:42
Сьогодні зранку така гарна кольорова гама з'явилась в беті моно. Подумав, це вже новий скін. Світло-оранжева. Думав, так і буде. Мені вельми сподобалось. На жаль, вже вимкнули, повернули старий фіолетовий.
Додано: Пон 11 вер, 2023 22:00
042013
Це Горох у стількох місцях наховав приховування балансу, щоб Ви його руцями замальовували?
Додано: Пон 11 вер, 2023 22:54
Додано: Вів 12 вер, 2023 23:56
Моно-АТБ
У застосунок прийшло повідомлення про можливість відкриття віртуальної картки моно-АТБ, чим я і скористався. Картка відкрилась як додаткова до чорної картки, рахунок спільний. Але виникло запитання - ПІН-код у цієї віртуальної картки, як у основної чорної? При створенні картки не було пропозиції ввести новий ПІН-код.
Додано: Сер 13 вер, 2023 07:34
Re: monobank
В супермаркеты пластик завезли ?
Додано: Сер 13 вер, 2023 09:24
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