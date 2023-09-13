Рахунок спільний, залишок спільний.
Продуктовий кешбек від банку по карті атб також діє.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 вер, 2023 09:29
Додано: Сер 13 вер, 2023 09:32
Примат Відкрийте телеграм і зробіть підписку на гороха.
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