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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 4.1 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
24
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 09:29

  Примат написав:остаток на картах также совместный?
а что с кешбеком, на АТБ карту распространяется?

Рахунок спільний, залишок спільний.
Продуктовий кешбек від банку по карті атб також діє.
042013
 
Повідомлень: 219
З нами з: 22.07.18
Подякував: 469 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 09:32

Примат Відкрийте телеграм і зробіть підписку на гороха.
Там першоджерело, будете в курсі. Багато ньюансів.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6096
З нами з: 23.11.14
Подякував: 744 раз.
Подякували: 552 раз.
 
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monobank (1942)
13.09.2023 09:32
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