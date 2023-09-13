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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 4.1 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
24
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 09:29

  Примат написав:остаток на картах также совместный?
а что с кешбеком, на АТБ карту распространяется?

Рахунок спільний, залишок спільний.
Продуктовий кешбек від банку по карті атб також діє.
042013
 
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З нами з: 22.07.18
Подякував: 469 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 09:32

Примат Відкрийте телеграм і зробіть підписку на гороха.
Там першоджерело, будете в курсі. Багато ньюансів.
Goodman
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Повідомлень: 6096
З нами з: 23.11.14
Подякував: 744 раз.
Подякували: 552 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 20:14

Re: monobank

Потестил АТБ-карту. Акционные цены от АТБ не применились. Поддержка взяла в работу утром. Сейчас долили разницу в виде кешбека и сообщили, что терминалы АТБ еще не обновились и не видят монины карты, в ближайшее время обещают устранить. Так что следите за чеками или стоит обождать немного до использования.
з.ы. Да, кешбек на продукты (выбранная категория) начислился.
ol_zy
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Повідомлень: 7457
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 20:36

  ol_zy написав:Потестил АТБ-карту. Акционные цены от АТБ не применились. Поддержка взяла в работу утром. Сейчас долили разницу в виде кешбека и сообщили, что терминалы АТБ еще не обновились и не видят монины карты, в ближайшее время обещают устранить. Так что следите за чеками или стоит обождать немного до использования.
з.ы. Да, кешбек на продукты (выбранная категория) начислился.

да уж... скидку еще видно на кассе по факту оплаты, схемка довольно уж мутная...
vpchelko
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Повідомлень: 755
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Подякував: 9 раз.
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monobank (1943)
13.09.2023 20:14
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