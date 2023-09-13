Рахунок спільний, залишок спільний.
Продуктовий кешбек від банку по карті атб також діє.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 вер, 2023 09:29
Додано: Сер 13 вер, 2023 09:32
Примат Відкрийте телеграм і зробіть підписку на гороха.
Там першоджерело, будете в курсі. Багато ньюансів.
Додано: Сер 13 вер, 2023 20:14
Re: monobank
Потестил АТБ-карту. Акционные цены от АТБ не применились. Поддержка взяла в работу утром. Сейчас долили разницу в виде кешбека и сообщили, что терминалы АТБ еще не обновились и не видят монины карты, в ближайшее время обещают устранить. Так что следите за чеками или стоит обождать немного до использования.
з.ы. Да, кешбек на продукты (выбранная категория) начислился.
Додано: Сер 13 вер, 2023 20:36
да уж... скидку еще видно на кассе по факту оплаты, схемка довольно уж мутная...
Додано: Сер 13 вер, 2023 21:19
виртуальная моно-АТБ
Я тоже протестил виртуальную моно-АТБ. Акционные цены применились, кассир оглашает итоговую сумму по стандартным ценам, а по факту оплата проходит по акционным ценам, в чеке все это отражено. Плюс начислился стандарный кешбек 1%.
Также протестил снятие наличных в банкомате с виртуальной моно-АТБ - "Неверный ПИН-код карты". После установки ПИН-кода для этой карты в приложении наличные удалось снять (установил такой же ПИН, как у черной). То есть у этой карты изначально не такой же ПИН-код, как у основной черной карты, вероятно, он просто изначально отсутствует. Расплачиваться картой можно без установки ПИН-кода.
Додано: Сер 13 вер, 2023 23:43
Re: monobank
А какой номерной диапазон у mono-АТБ? И какой срок жизни?
Наверное 4441 1144 и до 2026 года?
Додано: Сер 13 вер, 2023 23:45
Моно АТБ не для всех? Я что то не вижу где ее открыть можно, нет такой кнопки(
Додано: Чет 14 вер, 2023 00:09
Відповідь гарячки:
Пластикову картку MONO-АТБ можна придбати у магазинах АТБ за ціною 50 грн. Після покупки активуйте картку у програмі monobank. Сума за покупку картки буде повернена у ваш рахунок. Тепер ви можете використати пластикову картку для платежів.
Щоб відкрити віртуальну карту MONO-АТБ, зайдіть у застосунок - Виписка по операціях - знайдіть операцію в ТТ АТБ. Виберіть "Відкрити карту MONO-АТБ" та дотримуйтесь інструкцій на екрані.
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