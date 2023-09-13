Рахунок спільний, залишок спільний.
Продуктовий кешбек від банку по карті атб також діє.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 09:29
Додано: Сер 13 вер, 2023 09:32
Примат Відкрийте телеграм і зробіть підписку на гороха.
Там першоджерело, будете в курсі. Багато ньюансів.
Додано: Сер 13 вер, 2023 20:14
Re: monobank
Потестил АТБ-карту. Акционные цены от АТБ не применились. Поддержка взяла в работу утром. Сейчас долили разницу в виде кешбека и сообщили, что терминалы АТБ еще не обновились и не видят монины карты, в ближайшее время обещают устранить. Так что следите за чеками или стоит обождать немного до использования.
з.ы. Да, кешбек на продукты (выбранная категория) начислился.
Додано: Сер 13 вер, 2023 20:36
да уж... скидку еще видно на кассе по факту оплаты, схемка довольно уж мутная...
Додано: Сер 13 вер, 2023 21:19
виртуальная моно-АТБ
Я тоже протестил виртуальную моно-АТБ. Акционные цены применились, кассир оглашает итоговую сумму по стандартным ценам, а по факту оплата проходит по акционным ценам, в чеке все это отражено. Плюс начислился стандарный кешбек 1%.
Также протестил снятие наличных в банкомате с виртуальной моно-АТБ - "Неверный ПИН-код карты". После установки ПИН-кода для этой карты в приложении наличные удалось снять (установил такой же ПИН, как у черной). То есть у этой карты изначально не такой же ПИН-код, как у основной черной карты, вероятно, он просто изначально отсутствует. Расплачиваться картой можно без установки ПИН-кода.
Додано: Сер 13 вер, 2023 23:43
Re: monobank
А какой номерной диапазон у mono-АТБ? И какой срок жизни?
Наверное 4441 1144 и до 2026 года?
Додано: Сер 13 вер, 2023 23:45
Моно АТБ не для всех? Я что то не вижу где ее открыть можно, нет такой кнопки(
Додано: Чет 14 вер, 2023 00:09
Відповідь гарячки:
Пластикову картку MONO-АТБ можна придбати у магазинах АТБ за ціною 50 грн. Після покупки активуйте картку у програмі monobank. Сума за покупку картки буде повернена у ваш рахунок. Тепер ви можете використати пластикову картку для платежів.
Щоб відкрити віртуальну карту MONO-АТБ, зайдіть у застосунок - Виписка по операціях - знайдіть операцію в ТТ АТБ. Виберіть "Відкрити карту MONO-АТБ" та дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Додано: Чет 14 вер, 2023 01:59
Нет такого пункта "Виписка по операціях". Есть "Виписка за карткою або рахунком", там просто высылают выписку. Кнопки открыть карту там тож не вижу.
Если по операциям пролистать, опять же высылает выписку, карту открыть нигде не предлагает.
Увы, может я туплю(
Додано: Чет 14 вер, 2023 03:30
Картка АТБ поки доступна лише у бета-версії. Або ставте бету, або зачекайте ще кілька днів до релізу.
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