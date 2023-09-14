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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 вер, 2023 07:52
klug написав: Feh14 написав:
Нет такого пункта "Виписка по операціях". Есть "Виписка за карткою або рахунком", там просто высылают выписку. Кнопки открыть карту там тож не вижу.
Если по операциям пролистать, опять же высылает выписку, карту открыть нигде не предлагает.
Увы, может я туплю(
Картка АТБ поки доступна лише у бета-версії. Або ставте бету, або зачекайте ще кілька днів до релізу.
І в стейбл також є
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