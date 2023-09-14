І в стейбл також єklug написав:
Картка АТБ поки доступна лише у бета-версії. Або ставте бету, або зачекайте ще кілька днів до релізу.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 07:52
Re: monobank
І в стейбл також є
Додано: Чет 14 вер, 2023 08:43
Feh14 я открыл приложение, на главном экране, где операции, сверху этого окошка есть конвертик (письмо), нажал, открылись сообщения, нашел там сообщение об карте АТБ и оттуда дало создать карту.
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