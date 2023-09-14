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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 вер, 2023 07:52
klug написав: Feh14 написав:
Нет такого пункта "Виписка по операціях". Есть "Виписка за карткою або рахунком", там просто высылают выписку. Кнопки открыть карту там тож не вижу.
Если по операциям пролистать, опять же высылает выписку, карту открыть нигде не предлагает.
Увы, может я туплю(
Картка АТБ поки доступна лише у бета-версії. Або ставте бету, або зачекайте ще кілька днів до релізу.
І в стейбл також є
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GALeon
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Додано: Чет 14 вер, 2023 08:43
Feh14 я открыл приложение, на главном экране, где операции, сверху этого окошка есть конвертик (письмо), нажал, открылись сообщения, нашел там сообщение об карте АТБ и оттуда дало создать карту.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 11:00
ol_zy
оплачували карткою в АТБ у п'ятницю, суботу чи неділю?
Бо за умовами акції:
Три дні на тиждень (в п'ятницю, суботу та неділю), виключно при оплаті банківською карткою АТБ від банків-партнерів, ви зможете придбати товари по акційній вартості!
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Додано: Чет 14 вер, 2023 11:24
SHURICK76 написав:
Бо за умовами акції:
Це інша акція ("Міцні знижки"). Карта АТБ дає знижку 5% на товари зі спеціальним цінником в будь який день тижня.
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ingtrans
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