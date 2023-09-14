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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 193194195196

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monobank 4.1 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
24
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 07:52

Re: monobank

klug написав:
  Feh14 написав:Нет такого пункта "Виписка по операціях". Есть "Виписка за карткою або рахунком", там просто высылают выписку. Кнопки открыть карту там тож не вижу.
Если по операциям пролистать, опять же высылает выписку, карту открыть нигде не предлагает.
Увы, может я туплю(

Картка АТБ поки доступна лише у бета-версії. Або ставте бету, або зачекайте ще кілька днів до релізу.
І в стейбл також є
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 08:43

Feh14 я открыл приложение, на главном экране, где операции, сверху этого окошка есть конвертик (письмо), нажал, открылись сообщения, нашел там сообщение об карте АТБ и оттуда дало создать карту.
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:00

ol_zy оплачували карткою в АТБ у п'ятницю, суботу чи неділю?
Бо за умовами акції:
Три дні на тиждень (в п'ятницю, суботу та неділю), виключно при оплаті банківською карткою АТБ від банків-партнерів, ви зможете придбати товари по акційній вартості!
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:24

Re: monobank

  SHURICK76 написав:Бо за умовами акції:

Це інша акція ("Міцні знижки"). Карта АТБ дає знижку 5% на товари зі спеціальним цінником в будь який день тижня.
ingtrans
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monobank (1954)
14.09.2023 11:24
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