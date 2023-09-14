І в стейбл також єklug написав:
Картка АТБ поки доступна лише у бета-версії. Або ставте бету, або зачекайте ще кілька днів до релізу.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 07:52
Re: monobank
І в стейбл також є
Додано: Чет 14 вер, 2023 08:43
Feh14 я открыл приложение, на главном экране, где операции, сверху этого окошка есть конвертик (письмо), нажал, открылись сообщения, нашел там сообщение об карте АТБ и оттуда дало создать карту.
Додано: Чет 14 вер, 2023 11:00
ol_zy оплачували карткою в АТБ у п'ятницю, суботу чи неділю?
Бо за умовами акції:
Додано: Чет 14 вер, 2023 11:24
Re: monobank
Додано: Чет 14 вер, 2023 11:41
Re: monobank
получается, эту АТБ карту можно ставить по умолчанию при оплатах?
Додано: Чет 14 вер, 2023 11:47
Re: monobank
Так
Додано: Чет 14 вер, 2023 12:01
Та якось крінжово ставити знижкову карту на оплату на все... Це ж убогість - показувати всім, що ти бомж з атбшной картой))
Ладно, від жартівливих маніпуляцій емоціями, де в жарті насправді є лиш доля жарту, перейдем до фактів.
По-перше, невідомий вичерпний перелік персональних даних клієнта "монобанку", які, згідно п. 3.2.9 "Умови і правила обслуговування в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК”", передаються до ТОВ «АТБ-маркет» в рамках маркетингової кампанії "карта моно х АТБ", і невідомо, чи можна відкликати дозвіл на передачу такої інфи до ТОВ " АТБ-маркет" у разі, коли з'явиться бажання припинити користуватись продуктом "моно-атб" і закрити цю картку. (Це ж питання є і до всіх інших кобрендових карток, в інших банках і партнерах)
По-друге, незрозуміло, яким чином саме працює оцей механізм, що в терміналі висвічується одна сума до сплати, а потім в момент сплати змінюється на іншу. У випадку з кобрендовими картками це працює на користь клієнта, але ж цей механізм може працювати і в іншу сторону, і бути використаний у зловмисних цілях - з метою підміни суми оплати в більшу сторону. Ефективно може використовуватись, наприклад, у ресторанах, де клієнти можуть не слідкувати в момент сплати в банківському додатку, скільки списалось, і чи відповідно до виставленого рахунку, а на ранок вже не мати рахунок під рукою, щоб співставити числа.
Ось ця тема - зі зміною ціни залежно від картки, якою оплачують, і зміни вже після того, як на терміналі висвітилась сума до сплати - конкретно так виморожує. Це величезна діра... Ефективні менеджери скажуть, звісно ж, - "це не баг, а фіча", але це жахлива фіча.
Додано: Чет 14 вер, 2023 12:48
Цікаво, така ж фіча є і у карток АТБ Райфу та А-Банку? Чи там інший механізм врахування знижки?
Додано: Чет 14 вер, 2023 12:55
Це особливість самого АТБ.
На цінику АТБ є ТРИ ціни -- оце кринЖ! А ще там є різні кольорові ціники, які іноді в магазі забувають змінити
Як на мене АТБ-картка тільки для 3й ціни (яка і відобразиться тільки в чеку після оплати), а для всіх інших покупок в АТБ більше підходить... картка Шаромиги з КБ -2.5% Ото і ходить в АТБ з колодою карт з двома куЧками продуктів
Додано: Чет 14 вер, 2023 12:56
Так само.
То зрозуміло, що особливість АТБ. Сподіваюсь, лише АТБ.
Але термінал/каса до моменту прикладання картки не знає, яку картку до неї прикладуть, що логічно - і виставляє "звичайну" ціну. А в момент оплати дізнається, що це за картка, і магічним чином міняє суму, яка буде списана.
По-хорошому, натравити б сюди перевірку з міжнародних МПС, і щоб дали або роз'яснення - людям, або штраф - мережі.
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