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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 193194195196

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monobank 4.1 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
24
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 07:52

Re: monobank

klug написав:
  Feh14 написав:Нет такого пункта "Виписка по операціях". Есть "Виписка за карткою або рахунком", там просто высылают выписку. Кнопки открыть карту там тож не вижу.
Если по операциям пролистать, опять же высылает выписку, карту открыть нигде не предлагает.
Увы, может я туплю(

Картка АТБ поки доступна лише у бета-версії. Або ставте бету, або зачекайте ще кілька днів до релізу.
І в стейбл також є
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 08:43

Feh14 я открыл приложение, на главном экране, где операции, сверху этого окошка есть конвертик (письмо), нажал, открылись сообщения, нашел там сообщение об карте АТБ и оттуда дало создать карту.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:00

ol_zy оплачували карткою в АТБ у п'ятницю, суботу чи неділю?
Бо за умовами акції:
Три дні на тиждень (в п'ятницю, суботу та неділю), виключно при оплаті банківською карткою АТБ від банків-партнерів, ви зможете придбати товари по акційній вартості!
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:24

Re: monobank

  SHURICK76 написав:Бо за умовами акції:

Це інша акція ("Міцні знижки"). Карта АТБ дає знижку 5% на товари зі спеціальним цінником в будь який день тижня.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:41

Re: monobank

получается, эту АТБ карту можно ставить по умолчанию при оплатах?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:47

Re: monobank

Примат написав:получается, эту АТБ карту можно ставить по умолчанию при оплатах?
Так
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:01

Та якось крінжово ставити знижкову карту на оплату на все... Це ж убогість - показувати всім, що ти бомж з атбшной картой))


Ладно, від жартівливих маніпуляцій емоціями, де в жарті насправді є лиш доля жарту, перейдем до фактів.

По-перше, невідомий вичерпний перелік персональних даних клієнта "монобанку", які, згідно п. 3.2.9 "Умови і правила обслуговування в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК”", передаються до ТОВ «АТБ-маркет» в рамках маркетингової кампанії "карта моно х АТБ", і невідомо, чи можна відкликати дозвіл на передачу такої інфи до ТОВ " АТБ-маркет" у разі, коли з'явиться бажання припинити користуватись продуктом "моно-атб" і закрити цю картку. (Це ж питання є і до всіх інших кобрендових карток, в інших банках і партнерах)

По-друге, незрозуміло, яким чином саме працює оцей механізм, що в терміналі висвічується одна сума до сплати, а потім в момент сплати змінюється на іншу. У випадку з кобрендовими картками це працює на користь клієнта, але ж цей механізм може працювати і в іншу сторону, і бути використаний у зловмисних цілях - з метою підміни суми оплати в більшу сторону. Ефективно може використовуватись, наприклад, у ресторанах, де клієнти можуть не слідкувати в момент сплати в банківському додатку, скільки списалось, і чи відповідно до виставленого рахунку, а на ранок вже не мати рахунок під рукою, щоб співставити числа.
Ось ця тема - зі зміною ціни залежно від картки, якою оплачують, і зміни вже після того, як на терміналі висвітилась сума до сплати - конкретно так виморожує. Це величезна діра... Ефективні менеджери скажуть, звісно ж, - "це не баг, а фіча", але це жахлива фіча.
042013
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:48

  042013 написав:Ось ця тема - зі зміною ціни залежно від картки, якою оплачують, і зміни вже після того, як на терміналі висвітилась сума до сплати - конкретно так виморожує. Це величезна діра... Ефективні менеджери скажуть, звісно ж, - "це не баг, а фіча", але це жахлива фіча.

Цікаво, така ж фіча є і у карток АТБ Райфу та А-Банку? Чи там інший механізм врахування знижки?
AZTECA
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:55

  AZTECA написав:
  042013 написав:Ось ця тема - зі зміною ціни залежно від картки, якою оплачують, і зміни вже після того, як на терміналі висвітилась сума до сплати - конкретно так виморожує. Це величезна діра... Ефективні менеджери скажуть, звісно ж, - "це не баг, а фіча", але це жахлива фіча.

Цікаво, така ж фіча є і у карток АТБ Райфу та А-Банку? Чи там інший механізм врахування знижки?

Це особливість самого АТБ.
На цінику АТБ є ТРИ ціни -- оце кринЖ! А ще там є різні кольорові ціники, які іноді в магазі забувають змінити :mrgreen:
Як на мене АТБ-картка тільки для 3й ціни (яка і відобразиться тільки в чеку після оплати), а для всіх інших покупок в АТБ більше підходить... картка Шаромиги з КБ -2.5% :idea: Ото і ходить в АТБ з колодою карт з двома куЧками продуктів :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:56

  AZTECA написав:
  042013 написав:Ось ця тема - зі зміною ціни залежно від картки, якою оплачують, і зміни вже після того, як на терміналі висвітилась сума до сплати - конкретно так виморожує. Це величезна діра... Ефективні менеджери скажуть, звісно ж, - "це не баг, а фіча", але це жахлива фіча.

Цікаво, така ж фіча є і у карток АТБ Райфу та А-Банку? Чи там інший механізм врахування знижки?

Так само.

  Amethyst написав:Це особливість самого АТБ.

То зрозуміло, що особливість АТБ. Сподіваюсь, лише АТБ.

Але термінал/каса до моменту прикладання картки не знає, яку картку до неї прикладуть, що логічно - і виставляє "звичайну" ціну. А в момент оплати дізнається, що це за картка, і магічним чином міняє суму, яка буде списана.

По-хорошому, натравити б сюди перевірку з міжнародних МПС, і щоб дали або роз'яснення - людям, або штраф - мережі.
042013
 
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