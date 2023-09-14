Додано: Чет 14 вер, 2023 12:01

Та якось крінжово ставити знижкову карту на оплату на все... Це ж убогість - показувати всім, що ти бомж з атбшной картой))





Ладно, від жартівливих маніпуляцій емоціями, де в жарті насправді є лиш доля жарту, перейдем до фактів.



По-перше, невідомий вичерпний перелік персональних даних клієнта "монобанку", які, згідно п. 3.2.9 "Умови і правила обслуговування в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК”", передаються до ТОВ «АТБ-маркет» в рамках маркетингової кампанії "карта моно х АТБ", і невідомо, чи можна відкликати дозвіл на передачу такої інфи до ТОВ " АТБ-маркет" у разі, коли з'явиться бажання припинити користуватись продуктом "моно-атб" і закрити цю картку. (Це ж питання є і до всіх інших кобрендових карток, в інших банках і партнерах)



По-друге, незрозуміло, яким чином саме працює оцей механізм, що в терміналі висвічується одна сума до сплати, а потім в момент сплати змінюється на іншу. У випадку з кобрендовими картками це працює на користь клієнта, але ж цей механізм може працювати і в іншу сторону, і бути використаний у зловмисних цілях - з метою підміни суми оплати в більшу сторону. Ефективно може використовуватись, наприклад, у ресторанах, де клієнти можуть не слідкувати в момент сплати в банківському додатку, скільки списалось, і чи відповідно до виставленого рахунку, а на ранок вже не мати рахунок під рукою, щоб співставити числа.

Ось ця тема - зі зміною ціни залежно від картки, якою оплачують, і зміни вже після того, як на терміналі висвітилась сума до сплати - конкретно так виморожує. Це величезна діра... Ефективні менеджери скажуть, звісно ж, - "це не баг, а фіча", але це жахлива фіча.