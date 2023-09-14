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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 194195196197 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4.1 5 52 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 2% 1 2- Погане. Некомпетентне. 10% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 12% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 16 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 46% 24 Всього голосів : 52 Додано: Чет 14 вер, 2023 13:52 Re: monobank 042013 написав: Та якось крінжово ставити знижкову карту на оплату на все... Це ж убогість - показувати всім, що ти бомж з атбшной картой)) Та якось крінжово ставити знижкову карту на оплату на все... Це ж убогість - показувати всім, що ти бомж з атбшной картой))

зато в атб среди своих зато в атб среди своих nekefer

Повідомлень: 665 З нами з: 24.10.14 Подякував: 44 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 вер, 2023 16:00 042013 написав: По-друге, незрозуміло, яким чином саме працює оцей механізм, що в терміналі висвічується одна сума до сплати, а потім в момент сплати змінюється на іншу. У випадку з кобрендовими картками це працює на користь клієнта, але ж цей механізм може працювати і в іншу сторону, і бути використаний у зловмисних цілях - з метою підміни суми оплати в більшу сторону. Ефективно може використовуватись, наприклад, у ресторанах, де клієнти можуть не слідкувати в момент сплати в банківському додатку, скільки списалось, і чи відповідно до виставленого рахунку, а на ранок вже не мати рахунок під рукою, щоб співставити числа.

Ось ця тема - зі зміною ціни залежно від картки, якою оплачують, і зміни вже після того, як на терміналі висвітилась сума до сплати - конкретно так виморожує. Це величезна діра... Ефективні менеджери скажуть, звісно ж, - "це не баг, а фіча", але це жахлива фіча. По-друге, незрозуміло, яким чином саме працює оцей механізм, що в терміналі висвічується одна сума до сплати, а потім в момент сплати змінюється на іншу. У випадку з кобрендовими картками це працює на користь клієнта, але ж цей механізм може працювати і в іншу сторону, і бути використаний у зловмисних цілях - з метою підміни суми оплати в більшу сторону. Ефективно може використовуватись, наприклад, у ресторанах, де клієнти можуть не слідкувати в момент сплати в банківському додатку, скільки списалось, і чи відповідно до виставленого рахунку, а на ранок вже не мати рахунок під рукою, щоб співставити числа.Ось ця тема - зі зміною ціни залежно від картки, якою оплачують, і зміни вже після того, як на терміналі висвітилась сума до сплати - конкретно так виморожує. Це величезна діра... Ефективні менеджери скажуть, звісно ж, - "це не баг, а фіча", але це жахлива фіча.



вам надо в Израиль, снять наличку на кассе у арабов

зацените вируозное владение терминалом, главное лимит заранее зарежьте снимаемой суммой вам надо в Израиль, снять наличку на кассе у арабовзацените вируозное владение терминалом, главное лимит заранее зарежьте снимаемой суммой cohan

Повідомлень: 6064 З нами з: 27.09.19 Подякував: 109 раз. Подякували: 488 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 194195196197 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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