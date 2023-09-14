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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 вер, 2023 13:52
042013 написав:
Та якось крінжово ставити знижкову карту на оплату на все... Це ж убогість - показувати всім, що ти бомж з атбшной картой))
зато в атб среди своих
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nekefer
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Додано: Чет 14 вер, 2023 16:00
042013 написав:
По-друге, незрозуміло, яким чином саме працює оцей механізм, що в терміналі висвічується одна сума до сплати, а потім в момент сплати змінюється на іншу. У випадку з кобрендовими картками це працює на користь клієнта, але ж цей механізм може працювати і в іншу сторону, і бути використаний у зловмисних цілях - з метою підміни суми оплати в більшу сторону. Ефективно може використовуватись, наприклад, у ресторанах, де клієнти можуть не слідкувати в момент сплати в банківському додатку, скільки списалось, і чи відповідно до виставленого рахунку, а на ранок вже не мати рахунок під рукою, щоб співставити числа.
Ось ця тема - зі зміною ціни залежно від картки, якою оплачують, і зміни вже після того, як на терміналі висвітилась сума до сплати - конкретно так виморожує. Це величезна діра... Ефективні менеджери скажуть, звісно ж, - "це не баг, а фіча", але це жахлива фіча.
вам надо в Израиль, снять наличку на кассе у арабов
зацените вируозное владение терминалом, главное лимит заранее зарежьте снимаемой суммой
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cohan
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