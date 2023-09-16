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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 194195196197

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monobank 4.1 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
24
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 13:52

Re: monobank

  042013 написав:Та якось крінжово ставити знижкову карту на оплату на все... Це ж убогість - показувати всім, що ти бомж з атбшной картой))

зато в атб среди своих
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:00

  042013 написав:По-друге, незрозуміло, яким чином саме працює оцей механізм, що в терміналі висвічується одна сума до сплати, а потім в момент сплати змінюється на іншу. У випадку з кобрендовими картками це працює на користь клієнта, але ж цей механізм може працювати і в іншу сторону, і бути використаний у зловмисних цілях - з метою підміни суми оплати в більшу сторону. Ефективно може використовуватись, наприклад, у ресторанах, де клієнти можуть не слідкувати в момент сплати в банківському додатку, скільки списалось, і чи відповідно до виставленого рахунку, а на ранок вже не мати рахунок під рукою, щоб співставити числа.
Ось ця тема - зі зміною ціни залежно від картки, якою оплачують, і зміни вже після того, як на терміналі висвітилась сума до сплати - конкретно так виморожує. Це величезна діра... Ефективні менеджери скажуть, звісно ж, - "це не баг, а фіча", але це жахлива фіча.


вам надо в Израиль, снять наличку на кассе у арабов :mrgreen:
зацените вируозное владение терминалом, главное лимит заранее зарежьте снимаемой суммой :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:18

Яка коміссія при переказі власних коштів з чорної картки Mono банк на картку іншого українського банку (фіз особи) р2р? цікавить сума переводу 200тис грн.
а також по iban яка коміссія?

В тарифах знайшов лише що за переказ юр.особі більше 20тис грн на місяць коміс 0.5 відсотка.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:23

Re: monobank

  vladus17 написав:Яка коміссія при переказі власних коштів з чорної картки Mono банк на картку іншого українського банку (фіз особи) р2р? цікавить сума переводу 200тис грн.
а також по iban яка коміссія?

В тарифах знайшов лише що за переказ юр.особі більше 20тис грн на місяць коміс 0.5 відсотка.

На карту/рахунок фізособи без комісії. Але 200к p2p на карту іншої особи...
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:31

  ingtrans написав:
  vladus17 написав:Яка коміссія при переказі власних коштів з чорної картки Mono банк на картку іншого українського банку (фіз особи) р2р? цікавить сума переводу 200тис грн.
а також по iban яка коміссія?

В тарифах знайшов лише що за переказ юр.особі більше 20тис грн на місяць коміс 0.5 відсотка.

На карту/рахунок фізособи без комісії. Але 200к p2p на карту іншої особи...


На карту або рахунок фіз особи без комісії для любої суми?

200тис грн перевод не на карту іншої особи, а з карти монобанку на мої інші карткові рахунки. Сам собі.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:35

Re: monobank

  vladus17 написав:На карту або рахунок фіз особи без комісії для любої суми?

Так, для будь-якої.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 23:12

Re: monobank

Купил сегодня карту в АТБ и успешно активировал её. 50 грн компенсировали за покупку.
Ещё и кэшбэк 50 копеек упал (1% - так как покупал за свои,а не за кредитные)
А вот фотографии и скриншоты:
https://ibb.co/48bp5p2
https://ibb.co/hmHd6rp
https://ibb.co/fHQnzmW
https://ibb.co/v47Vz32
https://ibb.co/L1RnbKd
https://ibb.co/BGgndNW
https://ibb.co/gzF36BS
https://ibb.co/r7XWnyL
https://ibb.co/chtC6bw
https://ibb.co/Cns2B6Q
https://ibb.co/J3jfTn0
https://ibb.co/3syK7Ms
https://ibb.co/xS3M9yG
https://ibb.co/B63MwS4
https://ibb.co/J2dzHnX
https://ibb.co/sHGDdLY
https://ibb.co/0DBGCsZ
https://ibb.co/ypx6X20
https://ibb.co/0M6FXcR
Sanyok77
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А ця карта АТБ привязується до чорної чи до білої (якщо є обидві)? Чи можна самому вибирати в додатку?
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 14:10

Re: monobank

Oberon написав:А ця карта АТБ привязується до чорної чи до білої (якщо є обидві)? Чи можна самому вибирати в додатку?
Чорна
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 18:13

  Oberon написав:А ця карта АТБ привязується до чорної чи до білої (якщо є обидві)? Чи можна самому вибирати в додатку?

Тільки до Чорної. Старий пластик Чорної залишається діяти.
Тому обидві картки одночасно працюють.
Новий пластик коштує 50 грн в АТБ і цю суму monobank повертає на основний рахунок.
Sanyok77
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