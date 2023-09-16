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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 195196197198

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
24
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 07:55

Re: monobank

При попытке активировать карту АТБ - только вылет приложения. Не стоит торопиться пока не отладят. В ручном режиме в поддержке привязать карту тоже не могут.
Востаннє редагувалось Gas в Нед 17 вер, 2023 07:56, всього редагувалось 1 раз.
Gas
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Повідомлень: 535
З нами з: 24.10.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 82 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 07:55

а що монобунка вже забула за день друзів? :)


https://www.monobank.ua/friends
greenozon
 
Повідомлень: 15525
З нами з: 01.06.14
Подякував: 351 раз.
Подякували: 1492 раз.
 
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monobank (1972)
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