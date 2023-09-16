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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 вер, 2023 07:55
Re: monobank
При попытке активировать карту АТБ - только вылет приложения. Не стоит торопиться пока не отладят. В ручном режиме в поддержке привязать карту тоже не могут.
Востаннє редагувалось Gas в Нед 17 вер, 2023 07:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 вер, 2023 07:55
а що монобунка вже забула за день друзів?
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