|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 вер, 2023 07:55
Re: monobank
При попытке активировать карту АТБ - только вылет приложения. Не стоит торопиться пока не отладят. В ручном режиме в поддержке привязать карту тоже не могут.
Востаннє редагувалось Gas в Нед 17 вер, 2023 07:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 вер, 2023 07:55
а що монобунка вже забула за день друзів?
Додано: Нед 17 вер, 2023 10:12
Друг, дай сто гривень...))) Коли гороховському було вигідно - були друзі.Зараз час загравання пройшов.
Став стандартний особо не чім не відрізняющийся від інших банк.
Я ще пам'ятаю пісні про "людяну службу підтримки".Зараз вона також стандартна тупа як і у інших.
Додано: Нед 17 вер, 2023 14:14
Додано: Нед 17 вер, 2023 15:12
Re: monobank
А какие суммы вы тратите в АТБ, что заморочка с их картой будет иметь смысл?
У нас районный магазин какой-то доходяжный, черного нет, зато неплохие Сильпо и Таврия, ну и базар, конечно, для овощей, фруктов и молочного. Я посчитала, в АТБ самая крупная покупка была весной грн на 500, когда были скидки на всякие салфетки и тряпочки перед Пасхой.
Додано: Нед 17 вер, 2023 15:42
Re: monobank
|