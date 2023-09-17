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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 195196197198

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monobank 4.1 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
11%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
24
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 07:55

Re: monobank

При попытке активировать карту АТБ - только вылет приложения. Не стоит торопиться пока не отладят. В ручном режиме в поддержке привязать карту тоже не могут.
Востаннє редагувалось Gas в Нед 17 вер, 2023 07:56, всього редагувалось 1 раз.
Gas
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 07:55

а що монобунка вже забула за день друзів? :)


https://www.monobank.ua/friends
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 10:12

  greenozon написав:а що монобунка вже забула за день друзів? :)


https://www.monobank.ua/friends

Друг, дай сто гривень...))) Коли гороховському було вигідно - були друзі.Зараз час загравання пройшов.
Став стандартний особо не чім не відрізняющийся від інших банк.
Я ще пам'ятаю пісні про "людяну службу підтримки".Зараз вона також стандартна тупа як і у інших.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 14:14

  Sanyok77 написав:Купил сегодня карту в АТБ и успешно активировал её. 50 грн компенсировали за покупку.

Хотел уже идти в магаз за пластиком АТБ-моно. Но во вчерашней АТБ-шной покупке появилась кнопка для открытия виртуальной карты АТБ-моно.
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:12

Re: monobank

А какие суммы вы тратите в АТБ, что заморочка с их картой будет иметь смысл?
У нас районный магазин какой-то доходяжный, черного нет, зато неплохие Сильпо и Таврия, ну и базар, конечно, для овощей, фруктов и молочного. Я посчитала, в АТБ самая крупная покупка была весной грн на 500, когда были скидки на всякие салфетки и тряпочки перед Пасхой.
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:42

Re: monobank

  Arien написав:заморочка

а ви тут взяли і попалили всіх скупєрдяєв і злидобродів ))))
Тут всі карусельщики з клубу 200к як кєди зношуються за день - гойда в АТБ=ху за картохою
daap
 
Повідомлень: 134
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 17:28

  daap написав:
  Arien написав:заморочка

а ви тут взяли і попалили всіх скупєрдяєв і злидобродів ))))
Тут всі карусельщики з клубу 200к як кєди зношуються за день - гойда в АТБ=ху за картохою

:D
Мало ли, а вдруг я не знаю, что там есть интересного в отличие от других супермаркетов.
Arien
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Повідомлень: 1140
З нами з: 09.09.14
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Подякували: 65 раз.
 
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  #<1 ... 195196197198
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