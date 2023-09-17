monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 вер, 2023 07:55
При попытке активировать карту АТБ - только вылет приложения. Не стоит торопиться пока не отладят. В ручном режиме в поддержке привязать карту тоже не могут.
Востаннє редагувалось
Gas
в Нед 17 вер, 2023 07:56, всього редагувалось 1 раз.
Gas
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Додано: Нед 17 вер, 2023 07:55
а що монобунка вже забула за день друзів?
https://www.monobank.ua/friends
greenozon
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Додано: Нед 17 вер, 2023 10:12
Друг, дай сто гривень...))) Коли гороховському було вигідно - були друзі.Зараз час загравання пройшов.
Став стандартний особо не чім не відрізняющийся від інших банк.
Я ще пам'ятаю пісні про "людяну службу підтримки".Зараз вона також стандартна тупа як і у інших.
посетитель
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:14
Sanyok77 написав:
Купил сегодня карту в АТБ и успешно активировал её. 50 грн компенсировали за покупку.
Хотел уже идти в магаз за пластиком АТБ-моно. Но во вчерашней АТБ-шной покупке появилась кнопка для открытия виртуальной карты АТБ-моно.
Vatsyk
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Додано: Нед 17 вер, 2023 15:12
А какие суммы вы тратите в АТБ, что заморочка с их картой будет иметь смысл?
У нас районный магазин какой-то доходяжный, черного нет, зато неплохие Сильпо и Таврия, ну и базар, конечно, для овощей, фруктов и молочного. Я посчитала, в АТБ самая крупная покупка была весной грн на 500, когда были скидки на всякие салфетки и тряпочки перед Пасхой.
Arien
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Додано: Нед 17 вер, 2023 15:42
Arien написав:
заморочка
а ви тут взяли і попалили всіх скупєрдяєв і злидобродів ))))
Тут всі карусельщики з клубу 200к як кєди зношуються за день - гойда в АТБ=ху за картохою
daap
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Додано: Нед 17 вер, 2023 17:28
daap написав: Arien написав:
заморочка
а ви тут взяли і попалили всіх скупєрдяєв і злидобродів ))))
Тут всі карусельщики з клубу 200к як кєди зношуються за день - гойда в АТБ=ху за картохою
Мало ли, а вдруг я не знаю, что там есть интересного в отличие от других супермаркетов.
Arien
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Додано: Нед 17 вер, 2023 20:05
Панове, підкажіть чи попадає мсс код фізичного магазину Brocard у категорію "Краса"?
Andey
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Додано: Нед 17 вер, 2023 20:49
Andey написав:
Панове, підкажіть чи попадає мсс код фізичного магазину Brocard у категорію "Краса"?
Попадає
wolt450
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