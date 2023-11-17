уже нашёл
но фишка в том, что есть другие сервисы, где "принимаешь" условия, которых не видишь.
как и где превентивно включить запрет на слизывание без моего непосредственного подтверждения перед платежом?
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Додано: Вів 14 лис, 2023 20:12
Додано: Вів 14 лис, 2023 20:19
Re: monobank
Так і працює підписка ви вводите дані карки а далі сервіс має право списувати гроші без додаткових запитів.
Динамічний CVV це для тих хто боїться що номер CVV хтось запамятає і використає вашу картку (тобто безтолкова річ).
Вам треба або мати пусту картку з 0 на рахунку і її привязувати на такі сервіси, або після активації підписки одразу видаляти карту на сайті, там будуть червоні вікна що все пропало, не робіть такого, але все буде ок, картку видаляєте (як спосіб оплати) або переводитесь на безкоштовний тариф і після закінчення підписки за яку ви заплатили вас переведуть на безплатний тариф.
Або використовувати інтернет картки привату для таких сервісів. (з нулями на рахунку)
Додано: Вів 14 лис, 2023 20:40
Re: monobank
Ви коли сплачували 1 грн вводили власноруч код? Для повторних платежів CVV код ніколи не потрібен, тобто він потрібен тільки коли клієнт власноруч сплачує щось із вводом номеру кредитки. Тому те що код дінамічний ніякого відношення не має до підписки.
Додано: Вів 14 лис, 2023 21:22
Re: monobank
Вообще этим динамическим кодом моно вводит людей в заблуждение по сути.
Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:24
Re: monobank
Пригадую як десь так в році 2018 мені один знайомий дивувався, мовляв "а шо вони там з мене знімуть через місяць, тут же динамічний CVV, ахаха, лол)))0)"
Все знімуть)
Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:28
Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:42
ну вон же выше пример.Можно конечно сказать что люди сами дураки так как "при чем тут токенизация карты к динамическому cvv", но наверное 99 процентов думают что если у них динамический свв то без введения этого свв деньги с карты точно не спишут.
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