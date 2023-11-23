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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 3.9 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
24
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 20:12

  посетитель написав:Отписаться на игого.
Динамический свв до опы.

уже нашёл
но фишка в том, что есть другие сервисы, где "принимаешь" условия, которых не видишь.
как и где превентивно включить запрет на слизывание без моего непосредственного подтверждения перед платежом?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 20:19

Re: monobank

  swan forever написав:но фишка в том, что есть другие сервисы, где "принимаешь" условия, которых не видишь.
как и где превентивно включить запрет на слизывание без моего

Так і працює підписка ви вводите дані карки а далі сервіс має право списувати гроші без додаткових запитів.


Динамічний CVV це для тих хто боїться що номер CVV хтось запамятає і використає вашу картку (тобто безтолкова річ).

Вам треба або мати пусту картку з 0 на рахунку і її привязувати на такі сервіси, або після активації підписки одразу видаляти карту на сайті, там будуть червоні вікна що все пропало, не робіть такого, але все буде ок, картку видаляєте (як спосіб оплати) або переводитесь на безкоштовний тариф і після закінчення підписки за яку ви заплатили вас переведуть на безплатний тариф.

Або використовувати інтернет картки привату для таких сервісів. (з нулями на рахунку)
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 20:40

Re: monobank

  swan forever написав:в приложении регулярных платежей не подтверждал, стоит динамический CVV код. Оказывается этого мало.


Ви коли сплачували 1 грн вводили власноруч код? Для повторних платежів CVV код ніколи не потрібен, тобто він потрібен тільки коли клієнт власноруч сплачує щось із вводом номеру кредитки. Тому те що код дінамічний ніякого відношення не має до підписки.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 21:22

Re: monobank

Вообще этим динамическим кодом моно вводит людей в заблуждение по сути.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:24

Re: monobank

Пригадую як десь так в році 2018 мені один знайомий дивувався, мовляв "а шо вони там з мене знімуть через місяць, тут же динамічний CVV, ахаха, лол)))0)"
Все знімуть)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:28

  посетитель написав:Вообще этим динамическим кодом моно вводит людей в заблуждение по сути.

почему? при чем тут токенизация карты к динамическому cvv ?
bems654556
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:42

  bems654556 написав:
  посетитель написав:Вообще этим динамическим кодом моно вводит людей в заблуждение по сути.

почему? при чем тут токенизация карты к динамическому cvv ?
ну вон же выше пример.Можно конечно сказать что люди сами дураки так как "при чем тут токенизация карты к динамическому cvv", но наверное 99 процентов думают что если у них динамический свв то без введения этого свв деньги с карты точно не спишут.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:07

Re: monobank

Ситуация. Мне два человека переводят деньги на карту (не большие суммы). Захожу на смарте в выписки в приложении мони. Денег нет. Рассчитываюсь в гамазине за товар. Просто пользуюсь тлф. Начинаем через два дня искать деньги. Попросил жену сбросить мне 50 грн в качестве теста. Бросаю ей номер карты. И тут начинается не обычное. Вайбер написал - нет интернет. При этом все другое работает. Просто перегрузил тлф и о чудо! В выписках в приложении мони все появилось. Тут вопрос: каким образом проходила идентификация в приложении мони?! Можно "на заборе" крестик поставить вместо верификации? Почему в выписке два дня отсутствовал приход денег?
wadimk
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:47

wadimk пора телефон просто поміняти
adj
 
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