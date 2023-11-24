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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:42
Boundless написав:
а платив з білої карти собі на рахунок в інший банк, здерло комісію 0.5%
Ну так дійсно, ви на 2620 чи 2600 платили?
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