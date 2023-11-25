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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:42
Boundless написав:
а платив з білої карти собі на рахунок в інший банк, здерло комісію 0.5%
Ну так дійсно, ви на 2620 чи 2600 платили?
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Amethyst
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:16
Amethyst написав: Boundless написав:
а платив з білої карти собі на рахунок в інший банк, здерло комісію 0.5%
Ну так дійсно, ви на 2620 чи 2600 платили?
Так, 2620, на рюкзак гроші відправляв
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:24
Boundless написав: Amethyst написав: Boundless написав:
а платив з білої карти собі на рахунок в інший банк, здерло комісію 0.5%
Ну так дійсно, ви на 2620 чи 2600 платили?
Так, 2620, на рюкзак гроші відправляв
Ну тоді лупайте сапорт далі, повинні БЕЗКОШТОВНО переказувати.
Мульон разів перевірено. Але ще можуть бути проблеми і на стороні Спорта, глючить його непадецкі вже тиждень
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Amethyst
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:19
Boundless написав:
Вчора платив з білої карти собі на рахунок в інший банк, здерло комісію 0.5% (сума більше 10к, як виявилось до 10к безкоштовно). В тарифах платежі на рахунки фіз осіб безкоштовно. Гарячка взагалі дупля не відбиває, то це платіж на юрособу, то пришліть квитанцію, потім пришліть реквізити де ви їх брали, потім якогось біса приплели Ощадбанк. Рівень підтримки нікакущій
тоже на себе заметил что бывшая "людяна підтримка" тупо бесполезная.
А в данном случае всего-то надо посмотреть на счёт получателя.Дело пяти секунд.И какая разница где брал реквизиты - это вообще бред какой-то.
Зато Гороховский учил других как надо вести бизнес )).Сейчас вспоминаю и офигеваю.С чего он вдруг решил что знает лучше людей которые этот бизнес создали и ведут.Но тогда это воспринимал всерьез.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 04:14
Amethyst написав:
Ну тоді лупайте сапорт далі, повинні БЕЗКОШТОВНО переказувати.
Мульон разів перевірено
Це ж стара школа. Могли "забути" опублікувати нові тарифи, що змінили 5 років тому, а тепер згадати ще заднім числом насписувати комісій. Тому, я б тут передчасно не розслаблявся.
посетитель написав:
Зато Гороховский учил других как надо вести бизнес )).Сейчас вспоминаю и офигеваю.С чего он вдруг решил что знает лучше людей которые этот бизнес создали и ведут.Но тогда это воспринимал всерьез.
посетитель
А що не так? У Гороха з бізнесом усе ОК. Він нещодавно світив своїми овер 250-ма лямами офіційних доходів за минулий рік. Якби мій бізнес йшов так само, я б не скаржився.
Очевидно, що дядько знає, які хом'яки мають отримувати задоволення під час стрижки, а яких достатньо просто ретельно зафіксувати.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 09:07
посетитель написав:А в данном случае всего-то надо посмотреть на счёт получателя.Дело пяти секунд.И какая разница где брал реквизиты - это вообще бред какой-то.
Це мене більше всього вибісило. Кидав їм скріни, де спеціально обводив номер рахунку отримувача. Не допомогло. І так все спілкування як горохом об стіну. Єдиний респект, що платіж протягом 10 хв можна відмінити.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 10:05
Рівень підтримки серйозно деградував
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