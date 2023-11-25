Boundless написав:Вчора платив з білої карти собі на рахунок в інший банк, здерло комісію 0.5% (сума більше 10к, як виявилось до 10к безкоштовно). В тарифах платежі на рахунки фіз осіб безкоштовно. Гарячка взагалі дупля не відбиває, то це платіж на юрособу, то пришліть квитанцію, потім пришліть реквізити де ви їх брали, потім якогось біса приплели Ощадбанк. Рівень підтримки нікакущій
тоже на себе заметил что бывшая "людяна підтримка" тупо бесполезная.
А в данном случае всего-то надо посмотреть на счёт получателя.Дело пяти секунд.И какая разница где брал реквизиты - это вообще бред какой-то.
Зато Гороховский учил других как надо вести бизнес )).Сейчас вспоминаю и офигеваю.С чего он вдруг решил что знает лучше людей которые этот бизнес создали и ведут.Но тогда это воспринимал всерьез.
Amethyst написав:Ну тоді лупайте сапорт далі, повинні БЕЗКОШТОВНО переказувати. Мульон разів перевірено
Це ж стара школа. Могли "забути" опублікувати нові тарифи, що змінили 5 років тому, а тепер згадати ще заднім числом насписувати комісій. Тому, я б тут передчасно не розслаблявся.
посетитель написав:Зато Гороховский учил других как надо вести бизнес )).Сейчас вспоминаю и офигеваю.С чего он вдруг решил что знает лучше людей которые этот бизнес создали и ведут.Но тогда это воспринимал всерьез. посетитель
А що не так? У Гороха з бізнесом усе ОК. Він нещодавно світив своїми овер 250-ма лямами офіційних доходів за минулий рік. Якби мій бізнес йшов так само, я б не скаржився.
Очевидно, що дядько знає, які хом'яки мають отримувати задоволення під час стрижки, а яких достатньо просто ретельно зафіксувати.
посетитель написав:А в данном случае всего-то надо посмотреть на счёт получателя.Дело пяти секунд.И какая разница где брал реквизиты - это вообще бред какой-то.
Це мене більше всього вибісило. Кидав їм скріни, де спеціально обводив номер рахунку отримувача. Не допомогло. І так все спілкування як горохом об стіну. Єдиний респект, що платіж протягом 10 хв можна відмінити.
посетитель написав:А в данном случае всего-то надо посмотреть на счёт получателя.Дело пяти секунд.И какая разница где брал реквизиты - это вообще бред какой-то.
Це мене більше всього вибісило. Кидав їм скріни, де спеціально обводив номер рахунку отримувача. Не допомогло. І так все спілкування як горохом об стіну. Єдиний респект, що платіж протягом 10 хв можна відмінити.