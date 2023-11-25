klug написав: rollo написав:
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Ще можна подати на касацію
...ну там ще перегляд рішення Деснянського суду... Ну хай доводять/спростовують підприємницьку діяльність, хай знімають вимогу 3% по Порушенню прав споживача і залишають тільки порушення банк-ї діяльності (3% в дн.) з доказами втрати прибутку. Вперде! Там ще можна поборюкатися
...і може таки НБУ внесе корективи в свій недолугий фінмон, який вирішив, що може отопросто так блокувати рах-ки пересічного (не підприємця) на термін більше 2х днів