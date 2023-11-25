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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
24
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:34

  klug написав:
  rollo написав:Не получилось...
Ще можна подати на касацію :D
...ну там ще перегляд рішення Деснянського суду... Ну хай доводять/спростовують підприємницьку діяльність, хай знімають вимогу 3% по Порушенню прав споживача і залишають тільки порушення банк-ї діяльності (3% в дн.) з доказами втрати прибутку. Вперде! Там ще можна поборюкатися :) ...і може таки НБУ внесе корективи в свій недолугий фінмон, який вирішив, що може отопросто так блокувати рах-ки пересічного (не підприємця) на термін більше 2х днів :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:52

Re: monobank

Чекаємо на касацію.Як з'явиться дата, хто буде в курсі, дайте знати.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 23:24

Re: monobank

  rollo написав:Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Універсал Банк» судовий збір за подачу апеляційної скарги у розмірі 15 482 (п`ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят дві) грн 60 коп..


ну тепер ОСОБА_1 може спати спокійно і не нервувати - сплатить 15к грн Універсалбанку за свою дурість і вільний
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 23:25

  klug написав:
  rollo написав:Не получилось...

Ще можна подати на касацію :D


сплатити ще судовий збір за завідомо програшну справу? там буде збір більший за апеляцію, тобто потрібно буде ще і юристу заплатити, і судовий збір 20к
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 23:40

Re: monobank

Чому завідомо програшну? В апеляції моно теж таке можно було казати.
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