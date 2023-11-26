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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лис, 2023 20:34
klug написав: rollo написав:
Не получилось...
Ще можна подати на касацію
...ну там ще перегляд рішення Деснянського суду... Ну хай доводять/спростовують підприємницьку діяльність, хай знімають вимогу 3% по Порушенню прав споживача і залишають тільки порушення банк-ї діяльності (3% в дн.) з доказами втрати прибутку. Вперде! Там ще можна поборюкатися
...і може таки НБУ внесе корективи в свій недолугий фінмон, який вирішив, що може отопросто так блокувати рах-ки пересічного (не підприємця) на термін більше 2х днів
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Додано: Суб 25 лис, 2023 20:52
Чекаємо на касацію.Як з'явиться дата, хто буде в курсі, дайте знати.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 23:24
rollo написав:
Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Універсал Банк» судовий збір за подачу апеляційної скарги у розмірі 15 482 (п`ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят дві) грн 60 коп..
ну тепер ОСОБА_1 може спати спокійно і не нервувати - сплатить 15к грн Універсалбанку за свою дурість і вільний
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DmitryZP
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Додано: Суб 25 лис, 2023 23:25
klug написав: rollo написав:
Не получилось...
Ще можна подати на касацію
сплатити ще судовий збір за завідомо програшну справу? там буде збір більший за апеляцію, тобто потрібно буде ще і юристу заплатити, і судовий збір 20к
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DmitryZP
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Додано: Суб 25 лис, 2023 23:40
Чому завідомо програшну? В апеляції моно теж таке можно було казати.
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Додано: Нед 26 лис, 2023 02:23
посетитель написав:
Чому завідомо програшну? В апеляції моно теж таке можно було казати.
суд першої інстанції - 1 суддя
апеляційний суд - 3 судді
звісно є шанси що 3 судді апеляційного суду щось недогледіли і упустили, але...
ну і щоб подати касацію потрібно знайти те що не було враховано суддями апеляційного суду (або враховано неправильно) - просто так написати "не згоден із рішенням апеляційного суду" не є достатньо
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DmitryZP
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Додано: Нед 26 лис, 2023 10:26
DmitryZP написав: посетитель написав:
Чому завідомо програшну? В апеляції моно теж таке можно було казати.
суд першої інстанції - 1 суддя
апеляційний суд - 3 судді
звісно є шанси що 3 судді апеляційного суду щось недогледіли і упустили, але...
ну і щоб подати касацію потрібно знайти те що не було враховано суддями апеляційного суду (або враховано неправильно) - просто так написати "не згоден із рішенням апеляційного суду" не є достатньо
Не зовсім так. Залежить від підсудності. В деяких випадках втрачений час можна зараховувати як віртуальну перемогу. В відкритому доступі ми читаємо лише ухвалу,постанову,вирок. Якщо я залишаюсь клієнтом,без додаткових питань треба подавати
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