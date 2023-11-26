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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
24
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 20:40

  DmitryZP написав:sens запитання на запитання. Ну ок


Так, був позивачем. Декілька разів.

Що таке віртуально переміг?

В останній інстанції буде зрозуміло. Вважаю що є шанс заробити на безпідставно заблоченому рахунку
sens
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 21:14

sens Тобто безпідставно? Запитали документи, надав ліві (взяв в борг та документи звідки гроші в того хто запозичив). Сказали не підходять, надайте інші. Йому заборонили розкидувати надалі кошти по іншим рахункам як він за 2 попередні дні вже встиг розкидати.

Так де віртуальна перемога? Ви не відповіли що це таке
DmitryZP
 
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