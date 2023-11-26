RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 213214215216

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
24
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 20:40

  DmitryZP написав:sens запитання на запитання. Ну ок


Так, був позивачем. Декілька разів.

Що таке віртуально переміг?

В останній інстанції буде зрозуміло. Вважаю що є шанс заробити на безпідставно заблоченому рахунку
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14928
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 21:14

sens Тобто безпідставно? Запитали документи, надав ліві (взяв в борг та документи звідки гроші в того хто запозичив). Сказали не підходять, надайте інші. Йому заборонили розкидувати надалі кошти по іншим рахункам як він за 2 попередні дні вже встиг розкидати.

Так де віртуальна перемога? Ви не відповіли що це таке
DmitryZP
 
Повідомлень: 4447
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:07

  DmitryZP написав:
  посетитель написав:Чому завідомо програшну? В апеляції моно теж таке можно було казати.
суд першої інстанції - 1 суддя
апеляційний суд - 3 судді

звісно є шанси що 3 судді апеляційного суду щось недогледіли і упустили, але...
как мне говорили знакомые юристы и судья - апелляционный суд практически всегда рассматривает реально только, не были ли нарушены формальные процедуры судом первой инстанции, а не по существу дела. И из тех 3-х судей двое вообще не читают даже апелляционную жалобу - не то что вдаваться в сами материалы дела.


Но :evil: даже "виртуальной победы" там нет, то понятно.
flysoulfly
 
Повідомлень: 3787
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1362 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:24

Re: monobank

  flysoulfly написав:апелляционный суд практически всегда рассматривает реально только, не были ли нарушены формальные процедуры судом первой инстанции, а не по существу дела


та ну, тобто якщо були порушені формальні процедури то вони змінюють рішення на протилежне? як на мене то як раз апеляційний суд більш детально вивчає справу, порівняйте висновки суду першої та другої інстанцій.
DmitryZP
 
Повідомлень: 4447
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 213214215216
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3578)
26.11.2023 21:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.