В останній інстанції буде зрозуміло. Вважаю що є шанс заробити на безпідставно заблоченому рахунку
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 лис, 2023 20:40
Додано: Нед 26 лис, 2023 21:14
sens Тобто безпідставно? Запитали документи, надав ліві (взяв в борг та документи звідки гроші в того хто запозичив). Сказали не підходять, надайте інші. Йому заборонили розкидувати надалі кошти по іншим рахункам як він за 2 попередні дні вже встиг розкидати.
Так де віртуальна перемога? Ви не відповіли що це таке
Додано: Нед 26 лис, 2023 22:07
как мне говорили знакомые юристы и судья - апелляционный суд практически всегда рассматривает реально только, не были ли нарушены формальные процедуры судом первой инстанции, а не по существу дела. И из тех 3-х судей двое вообще не читают даже апелляционную жалобу - не то что вдаваться в сами материалы дела.
Но даже "виртуальной победы" там нет, то понятно.
Додано: Нед 26 лис, 2023 22:24
Re: monobank
та ну, тобто якщо були порушені формальні процедури то вони змінюють рішення на протилежне? як на мене то як раз апеляційний суд більш детально вивчає справу, порівняйте висновки суду першої та другої інстанцій.
Додано: Нед 26 лис, 2023 23:15
или меняют сами или (что им проще) возвращают на повторное рассмотрение суду первой инстанции
я пессимист, и думаю что тут были и гороховая"мотивация" судьям и звонки "бизнес-коллег" из НБУ итп (ведь дело могло стать резонансным)
|