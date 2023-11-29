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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 214215216217>

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monobank 3.9 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
24
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 20:40

  DmitryZP написав:sens запитання на запитання. Ну ок


Так, був позивачем. Декілька разів.

Що таке віртуально переміг?

В останній інстанції буде зрозуміло. Вважаю що є шанс заробити на безпідставно заблоченому рахунку
sens
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 21:14

sens Тобто безпідставно? Запитали документи, надав ліві (взяв в борг та документи звідки гроші в того хто запозичив). Сказали не підходять, надайте інші. Йому заборонили розкидувати надалі кошти по іншим рахункам як він за 2 попередні дні вже встиг розкидати.

Так де віртуальна перемога? Ви не відповіли що це таке
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:07

  DmitryZP написав:
  посетитель написав:Чому завідомо програшну? В апеляції моно теж таке можно було казати.
суд першої інстанції - 1 суддя
апеляційний суд - 3 судді

звісно є шанси що 3 судді апеляційного суду щось недогледіли і упустили, але...
как мне говорили знакомые юристы и судья - апелляционный суд практически всегда рассматривает реально только, не были ли нарушены формальные процедуры судом первой инстанции, а не по существу дела. И из тех 3-х судей двое вообще не читают даже апелляционную жалобу - не то что вдаваться в сами материалы дела.


Но :evil: даже "виртуальной победы" там нет, то понятно.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:24

Re: monobank

  flysoulfly написав:апелляционный суд практически всегда рассматривает реально только, не были ли нарушены формальные процедуры судом первой инстанции, а не по существу дела


та ну, тобто якщо були порушені формальні процедури то вони змінюють рішення на протилежне? як на мене то як раз апеляційний суд більш детально вивчає справу, порівняйте висновки суду першої та другої інстанцій.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 23:15

  DmitryZP написав:
  flysoulfly написав:апелляционный суд практически всегда рассматривает реально только, не были ли нарушены формальные процедуры судом первой инстанции, а не по существу дела


та ну, тобто якщо були порушені формальні процедури то вони змінюють рішення на протилежне?
или меняют сами или (что им проще) возвращают на повторное рассмотрение суду первой инстанции

як на мене то як раз апеляційний суд більш детально вивчає справу, порівняйте висновки суду першої та другої інстанцій.
я пессимист, и думаю что тут были и гороховая"мотивация" судьям и звонки "бизнес-коллег" из НБУ итп (ведь дело могло стать резонансным)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 11:11

  DmitryZP написав:sens Тобто безпідставно? Запитали документи, надав ліві (взяв в борг та документи звідки гроші в того хто запозичив). Сказали не підходять, надайте інші. Йому заборонили розкидувати надалі кошти по іншим рахункам як він за 2 попередні дні вже встиг розкидати.

Так де віртуальна перемога? Ви не відповіли що це таке

Якщо ви й досі себе вважаєте експертом то почитайте ухвалу суду про хабар Голові(колишньому) ВСУ і як він пояснює -:отримав в борг на зберігання від впливових бізнесменів які за кордоном, доречі той Жеваго теж підходить під опис
sens
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 11:15

  flysoulfly написав:
  DmitryZP написав:
  flysoulfly написав:апелляционный суд практически всегда рассматривает реально только, не были ли нарушены формальные процедуры судом первой инстанции, а не по существу дела


та ну, тобто якщо були порушені формальні процедури то вони змінюють рішення на протилежне?
или меняют сами или (что им проще) возвращают на повторное рассмотрение суду первой инстанции

як на мене то як раз апеляційний суд більш детально вивчає справу, порівняйте висновки суду першої та другої інстанцій.
я пессимист, и думаю что тут были и гороховая"мотивация" судьям и звонки "бизнес-коллег" из НБУ итп (ведь дело могло стать резонансным)

Не підлягають касаційному оскарженню:

рішення та ухвали суду ухвалені Верховним Судом як апеляційним;
малозначні справи чи справи, де ціна питання менше ста прожиткових мінімуму, крім: 1) касаційна скарга відноситься до питання, яке має фундаментальне значення для формування судової практики; 2) учасник позбавлений можливості вказати на невірність обставин встановлених у цій справі при розгляді іншої справи; 3) справа має особливе значення для особи, яка подає касацію; 4) суд першої інстанції випадково вважав справу малозначною.
Доречі я згоден з вами .
sens
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 11:22

Re: monobank

  sens написав:Якщо ви й досі себе вважаєте експертом


жодного разу, тепер я буду вважати вас експертом який так і не пояснив що таке віртуальна перемога
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 11:27

Re: monobank

  sens написав:отримав в борг на зберігання від впливових бізнесменів


і він так само закинув готівку на банківський рахунок та намагався розкидати по фізособам? чи він просто пояснив звідки в нього готівка? якщо вже порівнювати пояснення то потрібно на контекст дивитися
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:06

Re: monobank

  swan forever написав:что нужно ешё сделать, чтобы с меня не снимали деньги без моего подтверждения?

там же в настройках карты можно включить запрет на проведение интернет операций без подтверждения в приложении. работает для подписок на сайтах. платеж отклоняеться
wtf
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