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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 214215216217 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 3.9 5 57 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 4% 2 2- Погане. Некомпетентне. 12% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 28% 16 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 42% 24 Всього голосів : 57 Додано: Сер 29 лис, 2023 12:29 DmitryZP написав: sens написав: отримав в борг на зберігання від впливових бізнесменів отримав в борг на зберігання від впливових бізнесменів



і він так само закинув готівку на банківський рахунок та намагався розкидати по фізособам? чи він просто пояснив звідки в нього готівка? якщо вже порівнювати пояснення то потрібно на контекст дивитися і він так само закинув готівку на банківський рахунок та намагався розкидати по фізособам? чи він просто пояснив звідки в нього готівка? якщо вже порівнювати пояснення то потрібно на контекст дивитися

Якщо прочитати по діагоналі,то ви праві. Якщо добре розуміти підказки адвоката,то фізично будь-яку готівку яка в сумі більше ваших офіційних заробітків можна вважати вашим боргом перед фізособою. Я вбачаю в діях Універсалбанку лише одноосібне вирішення, якщо в минулому році я тут купляв на три місяці,то в цьому році вже є два десятки варіантів купити онлайн і отримати по кращому курсу. Раніше видавали виключно новими, зараз в Києві відділення віддають як в Аккорд,розділено на клієнта депозитчика,покупця валюти і з вулиці. Якщо прочитати по діагоналі,то ви праві. Якщо добре розуміти підказки адвоката,то фізично будь-яку готівку яка в сумі більше ваших офіційних заробітків можна вважати вашим боргом перед фізособою. Я вбачаю в діях Універсалбанку лише одноосібне вирішення, якщо в минулому році я тут купляв на три місяці,то в цьому році вже є два десятки варіантів купити онлайн і отримати по кращому курсу. Раніше видавали виключно новими, зараз в Києві відділення віддають як в Аккорд,розділено на клієнта депозитчика,покупця валюти і з вулиці. sens

Повідомлень: 14976 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 815 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 12:30 DmitryZP написав: sens написав: Якщо ви й досі себе вважаєте експертом Якщо ви й досі себе вважаєте експертом



жодного разу, тепер я буду вважати вас експертом який так і не пояснив що таке віртуальна перемога жодного разу, тепер я буду вважати вас експертом який так і не пояснив що таке віртуальна перемога

Дякую,мені вже держава віддячила. Хватить Дякую,мені вже держава віддячила. Хватить sens

Повідомлень: 14976 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 815 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 13:17 wtf написав: swan forever написав: что нужно ешё сделать, чтобы с меня не снимали деньги без моего подтверждения? что нужно ешё сделать, чтобы с меня не снимали деньги без моего подтверждения?

там же в настройках карты можно включить запрет на проведение интернет операций без подтверждения в приложении. работает для подписок на сайтах. платеж отклоняеться там же в настройках карты можно включить запрет на проведение интернет операций без подтверждения в приложении. работает для подписок на сайтах. платеж отклоняеться



Не всегда это помогает.Обсуждали уже много раз. Не всегда это помогает.Обсуждали уже много раз. посетитель Повідомлень: 822 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 214215216217 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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