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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 3.9 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
24
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:29

  DmitryZP написав:
  sens написав:отримав в борг на зберігання від впливових бізнесменів


і він так само закинув готівку на банківський рахунок та намагався розкидати по фізособам? чи він просто пояснив звідки в нього готівка? якщо вже порівнювати пояснення то потрібно на контекст дивитися

Якщо прочитати по діагоналі,то ви праві. Якщо добре розуміти підказки адвоката,то фізично будь-яку готівку яка в сумі більше ваших офіційних заробітків можна вважати вашим боргом перед фізособою. Я вбачаю в діях Універсалбанку лише одноосібне вирішення, якщо в минулому році я тут купляв на три місяці,то в цьому році вже є два десятки варіантів купити онлайн і отримати по кращому курсу. Раніше видавали виключно новими, зараз в Києві відділення віддають як в Аккорд,розділено на клієнта депозитчика,покупця валюти і з вулиці.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:30

  DmitryZP написав:
  sens написав:Якщо ви й досі себе вважаєте експертом


жодного разу, тепер я буду вважати вас експертом який так і не пояснив що таке віртуальна перемога

Дякую,мені вже держава віддячила. Хватить
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 13:17

  wtf написав:
  swan forever написав:что нужно ешё сделать, чтобы с меня не снимали деньги без моего подтверждения?

там же в настройках карты можно включить запрет на проведение интернет операций без подтверждения в приложении. работает для подписок на сайтах. платеж отклоняеться


Не всегда это помогает.Обсуждали уже много раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:44

Re: monobank

у мони что праздник какой-то?
весной поднял до 25к кредит. на днях зашел - 100к.
с чего вдруг, у него в анкете написано что я безработный бомж.
PrivatSucks
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:50

  PrivatSucks написав:у мони что праздник какой-то?
весной поднял до 25к кредит. на днях зашел - 100к.
с чего вдруг, у него в анкете написано что я безработный бомж.


у них проект КОТО в Англии накрился медним тазом.
того и горести такие .
как оно банковать " в Туле со своим самоваром" - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/11/29/707153/

Основатели monobank закрывают деятельность проекта Koto в Великобритании
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 22:50

Re: monobank

Goodman написав:
  PrivatSucks написав:у мони что праздник какой-то?
весной поднял до 25к кредит. на днях зашел - 100к.
с чего вдруг, у него в анкете написано что я безработный бомж.


у них проект КОТО в Англии накрился медним тазом.
того и горести такие .
как оно банковать " в Туле со своим самоваром" - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/11/29/707153/

Основатели monobank закрывают деятельность проекта Koto в Великобритании
Так і польский проект там же. Вся надія на наших котиків
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:02

Re: monobank

С монькі хтось з касових банків видає валюту без пред замовлення?
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:03

  2XL написав:С монькі хтось з касових банків видає валюту без пред замовлення?

універсал
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:34

  Goodman написав:
  PrivatSucks написав:у мони что праздник какой-то?
весной поднял до 25к кредит. на днях зашел - 100к.
с чего вдруг, у него в анкете написано что я безработный бомж.


у них проект КОТО в Англии накрился медним тазом.
того и горести такие .
как оно банковать " в Туле со своим самоваром" - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/11/29/707153/

Основатели monobank закрывают деятельность проекта Koto в Великобритании


"Однако уже с самого начала возникли проблемы с получением лицензий. " - вот лохи, надо ж было как у нас без лицензии.А не,...британский "НБУ" такое не одобряет в отличие от нашего.
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