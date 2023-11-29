monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лис, 2023 12:29
DmitryZP написав: sens написав:
отримав в борг на зберігання від впливових бізнесменів
і він так само закинув готівку на банківський рахунок та намагався розкидати по фізособам? чи він просто пояснив звідки в нього готівка? якщо вже порівнювати пояснення то потрібно на контекст дивитися
Якщо прочитати по діагоналі,то ви праві. Якщо добре розуміти підказки адвоката,то фізично будь-яку готівку яка в сумі більше ваших офіційних заробітків можна вважати вашим боргом перед фізособою. Я вбачаю в діях Універсалбанку лише одноосібне вирішення, якщо в минулому році я тут купляв на три місяці,то в цьому році вже є два десятки варіантів купити онлайн і отримати по кращому курсу. Раніше видавали виключно новими, зараз в Києві відділення віддають як в Аккорд,розділено на клієнта депозитчика,покупця валюти і з вулиці.
sens
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Додано: Сер 29 лис, 2023 12:30
DmitryZP написав: sens написав:
Якщо ви й досі себе вважаєте експертом
жодного разу, тепер я буду вважати вас експертом який так і не пояснив що таке віртуальна перемога
Дякую,мені вже держава віддячила. Хватить
sens
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Додано: Сер 29 лис, 2023 13:17
wtf написав: swan forever написав:
что нужно ешё сделать, чтобы с меня не снимали деньги без моего подтверждения?
там же в настройках карты можно включить запрет на проведение интернет операций без подтверждения в приложении. работает для подписок на сайтах. платеж отклоняеться
Не всегда это помогает.Обсуждали уже много раз.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 17:44
у мони что праздник какой-то?
весной поднял до 25к кредит. на днях зашел - 100к. с чего вдруг, у него в анкете написано что я безработный бомж.
PrivatSucks
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Додано: Сер 29 лис, 2023 21:50
PrivatSucks написав:
у мони что праздник какой-то?
весной поднял до 25к кредит. на днях зашел - 100к.
с чего вдруг, у него в анкете написано что я безработный бомж.
у них проект КОТО в Англии накрился медним тазом.
того и горести такие .
как оно банковать " в Туле со своим самоваром" -
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/11/29/707153/
Основатели monobank закрывают деятельность проекта Koto в Великобритании
Goodman
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Додано: Сер 29 лис, 2023 22:50
Goodman написав: PrivatSucks написав:
у мони что праздник какой-то?
весной поднял до 25к кредит. на днях зашел - 100к.
с чего вдруг, у него в анкете написано что я безработный бомж.
у них проект КОТО в Англии накрился медним тазом.
того и горести такие .
как оно банковать " в Туле со своим самоваром" -
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/11/29/707153/
Основатели monobank закрывают деятельность проекта Koto в Великобритании
Так і польский проект там же. Вся надія на наших котиків
2XL
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Додано: Сер 29 лис, 2023 23:02
С монькі хтось з касових банків видає валюту без пред замовлення?
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Додано: Сер 29 лис, 2023 23:03
2XL написав:
С монькі хтось з касових банків видає валюту без пред замовлення?
універсал
bems654556
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Додано: Сер 29 лис, 2023 23:34
Goodman написав: PrivatSucks написав:
у мони что праздник какой-то?
весной поднял до 25к кредит. на днях зашел - 100к.
с чего вдруг, у него в анкете написано что я безработный бомж.
у них проект КОТО в Англии накрился медним тазом.
того и горести такие .
как оно банковать " в Туле со своим самоваром" -
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/11/29/707153/
Основатели monobank закрывают деятельность проекта Koto в Великобритании
"Однако уже с самого начала возникли проблемы с получением лицензий. " - вот лохи, надо ж было как у нас без лицензии.А не,...британский "НБУ" такое не одобряет в отличие от нашего.
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Додано: Чет 30 лис, 2023 01:54
посетитель так там другая тема - запрещено кредитовать за счет депозитов. не дают строить пирамиди с пилесосами и бегунами .
Goodman
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