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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
24
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 12:12

  Goodman написав:
  PrivatSucks написав:у мони что праздник какой-то?
весной поднял до 25к кредит. на днях зашел - 100к.
с чего вдруг, у него в анкете написано что я безработный бомж.


у них проект КОТО в Англии накрился медним тазом.
того и горести такие .
как оно банковать " в Туле со своим самоваром" - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/11/29/707153/

Основатели monobank закрывают деятельность проекта Koto в Великобритании



збитки 14 000 000 фунтів стерлінгів :shock:
greenozon
 
Повідомлень: 15823
З нами з: 01.06.14
Подякував: 385 раз.
Подякували: 1545 раз.
 
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