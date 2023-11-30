|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лис, 2023 12:12
Goodman написав: PrivatSucks написав:
у мони что праздник какой-то?
весной поднял до 25к кредит. на днях зашел - 100к.
с чего вдруг, у него в анкете написано что я безработный бомж.
у них проект КОТО в Англии накрился медним тазом.
того и горести такие .
как оно банковать " в Туле со своим самоваром" - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/11/29/707153/
Основатели monobank закрывают деятельность проекта Koto в Великобритании
збитки 14 000 000
фунтів стерлінгів
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15823
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 1545 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор