RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 215216217218

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
24
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 12:12

  Goodman написав:
  PrivatSucks написав:у мони что праздник какой-то?
весной поднял до 25к кредит. на днях зашел - 100к.
с чего вдруг, у него в анкете написано что я безработный бомж.


у них проект КОТО в Англии накрился медним тазом.
того и горести такие .
как оно банковать " в Туле со своим самоваром" - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/11/29/707153/

Основатели monobank закрывают деятельность проекта Koto в Великобритании



збитки 14 000 000 фунтів стерлінгів :shock:
greenozon
 
Повідомлень: 15829
З нами з: 01.06.14
Подякував: 387 раз.
Подякували: 1545 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 13:23

Якщо платити кредиткою на пром.юа, буде списана комісія, чи ні?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3212
З нами з: 31.03.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 14:17

Re: monobank

  novichok написав:Якщо платити кредиткою на пром.юа, буде списана комісія, чи ні?

там не оплата, там все идет как перевод на карту.
так что комиссия будет 100%.
PrivatSucks
 
Повідомлень: 32
З нами з: 25.07.23
Подякував: 19 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 14:25

Re: monobank

Дно пробило!

Сегодня переводы на счет в другом банке начал облагатся комисией!

Поддержка монодна - на уровне дна!
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 771
З нами з: 05.07.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 14:32

  vpchelko написав:Дно пробило!

Сегодня переводы на счет в другом банке начал облагатся комисией!

Поддержка монодна - на уровне дна!

Отправляйте за раз не больше 10т. грн.
lara_08
 
Повідомлень: 915
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 14:57

Re: monobank

  lara_08 написав:Отправляйте за раз не больше 10т. грн.


я уже отправил нужную сумму - а 190грн проблема Шмонобанка!

Незаконная комисия и т.п. боком будут...
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 771
З нами з: 05.07.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 16:20

Re: monobank

  vpchelko написав:Незаконная комисия и т.п. боком будут...


та в них коміс і раніше був, чого це воно стало вдруг "нєзаконная"?
DmitryZP
 
Повідомлень: 4451
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 16:44

  vpchelko написав:Дно пробило!

Сегодня переводы на счет в другом банке начал облагатся комисией!

Поддержка монодна - на уровне дна!

то ваш відгук на мінфіні ?
Kalgan
 
Повідомлень: 1093
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 16:58

  PrivatSucks написав:
  novichok написав:Якщо платити кредиткою на пром.юа, буде списана комісія, чи ні?

там не оплата, там все идет как перевод на карту.
так что комиссия будет 100%.

Не 100%. Я покупаю редко, поэтому достаточной статистики нет, но вот покупал 28.11 с оплатой Промоплата - прошло покупкой в категории одежда, причем в описании операции даже видно магазин, в котором покупал. До того была покупка летом, тоже Промоплата - прошло с комментарием *RPAY PROM REQ в категории Продукты. А до того была пара покупок весной, тоже Промоплата, но прошло переводом. Раньше всегда шло переводом, других вариантов не видел. Так что то ли в Пром что-то поменяли, то ли перевод или покупка зависит от магазина.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3879
З нами з: 31.07.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 215216217218
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kalgan, Sense Bank і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10397)
04.12.2023 16:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.