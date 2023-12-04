monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лис, 2023 12:12
Goodman написав: PrivatSucks написав:
у мони что праздник какой-то?
весной поднял до 25к кредит. на днях зашел - 100к.
с чего вдруг, у него в анкете написано что я безработный бомж.
у них проект КОТО в Англии накрился медним тазом.
того и горести такие .
как оно банковать " в Туле со своим самоваром" -
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/11/29/707153/
Основатели monobank закрывают деятельность проекта Koto в Великобритании
збитки
14 000 000
фунтів стерлінгів
greenozon
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Додано: Чет 30 лис, 2023 13:23
Якщо платити кредиткою на пром.юа, буде списана комісія, чи ні?
novichok
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Додано: Чет 30 лис, 2023 14:17
novichok написав:
Якщо платити кредиткою на пром.юа, буде списана комісія, чи ні?
там не оплата, там все идет как перевод на карту.
так что комиссия будет 100%.
PrivatSucks
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Додано: Пон 04 гру, 2023 14:25
Дно пробило!
Сегодня переводы на счет в другом банке начал облагатся комисией! Поддержка монодна - на уровне дна!
vpchelko
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Додано: Пон 04 гру, 2023 14:32
vpchelko написав:
Дно пробило!
Сегодня переводы на счет в другом банке начал облагатся комисией!
Поддержка монодна - на уровне дна!
Отправляйте за раз не больше 10т. грн.
lara_08
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Додано: Пон 04 гру, 2023 14:57
lara_08 написав:
Отправляйте за раз не больше 10т. грн.
я уже отправил нужную сумму - а 190грн проблема Шмонобанка!
Незаконная комисия и т.п. боком будут...
vpchelko
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Додано: Пон 04 гру, 2023 16:20
vpchelko написав:
Незаконная комисия и т.п. боком будут...
та в них коміс і раніше був, чого це воно стало вдруг "нєзаконная"?
DmitryZP
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Додано: Пон 04 гру, 2023 16:44
vpchelko написав:
Дно пробило!
Сегодня переводы на счет в другом банке начал облагатся комисией!
Поддержка монодна - на уровне дна!
то ваш відгук на мінфіні ?
Kalgan
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Додано: Пон 04 гру, 2023 16:58
PrivatSucks написав: novichok написав:
Якщо платити кредиткою на пром.юа, буде списана комісія, чи ні?
там не оплата, там все идет как перевод на карту.
так что комиссия будет 100%.
Не 100%. Я покупаю редко, поэтому достаточной статистики нет, но вот покупал 28.11 с оплатой Промоплата - прошло покупкой в категории одежда, причем в описании операции даже видно магазин, в котором покупал. До того была покупка летом, тоже Промоплата - прошло с комментарием *RPAY PROM REQ в категории Продукты. А до того была пара покупок весной, тоже Промоплата, но прошло переводом. Раньше всегда шло переводом, других вариантов не видел. Так что то ли в Пром что-то поменяли, то ли перевод или покупка зависит от магазина.
ingtrans
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