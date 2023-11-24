novichok написав:Якщо платити кредиткою на пром.юа, буде списана комісія, чи ні?
там не оплата, там все идет как перевод на карту. так что комиссия будет 100%.
Не 100%. Я покупаю редко, поэтому достаточной статистики нет, но вот покупал 28.11 с оплатой Промоплата - прошло покупкой в категории одежда, причем в описании операции даже видно магазин, в котором покупал. До того была покупка летом, тоже Промоплата - прошло с комментарием *RPAY PROM REQ в категории Продукты. А до того была пара покупок весной, тоже Промоплата, но прошло переводом. Раньше всегда шло переводом, других вариантов не видел. Так что то ли в Пром что-то поменяли, то ли перевод или покупка зависит от магазина.
Сегодня переводы на счет в другом банке начал облагатся комисией!
Поддержка монодна - на уровне дна!
то ваш відгук на мінфіні ?
Похоже что да.Кстати неделю назад тут уже был подобный случай.И опять поддержка дупля не отбивает.
"П'ятниця 24 лис, 2023 18:12
Вчора платив з білої карти собі на рахунок в інший банк, здерло комісію 0.5% (сума більше 10к, як виявилось до 10к безкоштовно). В тарифах платежі на рахунки фіз осіб безкоштовно. Гарячка взагалі дупля не відбиває, то це платіж на юрособу, то пришліть квитанцію, потім пришліть реквізити де ви їх брали, потім якогось біса приплели Ощадбанк. Рівень підтримки нікакущій"