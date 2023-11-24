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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 3.9 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
24
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 12:12

  Goodman написав:
  PrivatSucks написав:у мони что праздник какой-то?
весной поднял до 25к кредит. на днях зашел - 100к.
с чего вдруг, у него в анкете написано что я безработный бомж.


у них проект КОТО в Англии накрился медним тазом.
того и горести такие .
как оно банковать " в Туле со своим самоваром" - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/11/29/707153/

Основатели monobank закрывают деятельность проекта Koto в Великобритании



збитки 14 000 000 фунтів стерлінгів :shock:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 13:23

Якщо платити кредиткою на пром.юа, буде списана комісія, чи ні?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 14:17

Re: monobank

  novichok написав:Якщо платити кредиткою на пром.юа, буде списана комісія, чи ні?

там не оплата, там все идет как перевод на карту.
так что комиссия будет 100%.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 14:25

Re: monobank

Дно пробило!

Сегодня переводы на счет в другом банке начал облагатся комисией!

Поддержка монодна - на уровне дна!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 14:32

  vpchelko написав:Дно пробило!

Сегодня переводы на счет в другом банке начал облагатся комисией!

Поддержка монодна - на уровне дна!

Отправляйте за раз не больше 10т. грн.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 14:57

Re: monobank

  lara_08 написав:Отправляйте за раз не больше 10т. грн.


я уже отправил нужную сумму - а 190грн проблема Шмонобанка!

Незаконная комисия и т.п. боком будут...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 16:20

Re: monobank

  vpchelko написав:Незаконная комисия и т.п. боком будут...


та в них коміс і раніше був, чого це воно стало вдруг "нєзаконная"?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 16:44

  vpchelko написав:Дно пробило!

Сегодня переводы на счет в другом банке начал облагатся комисией!

Поддержка монодна - на уровне дна!

то ваш відгук на мінфіні ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 16:58

  PrivatSucks написав:
  novichok написав:Якщо платити кредиткою на пром.юа, буде списана комісія, чи ні?

там не оплата, там все идет как перевод на карту.
так что комиссия будет 100%.

Не 100%. Я покупаю редко, поэтому достаточной статистики нет, но вот покупал 28.11 с оплатой Промоплата - прошло покупкой в категории одежда, причем в описании операции даже видно магазин, в котором покупал. До того была покупка летом, тоже Промоплата - прошло с комментарием *RPAY PROM REQ в категории Продукты. А до того была пара покупок весной, тоже Промоплата, но прошло переводом. Раньше всегда шло переводом, других вариантов не видел. Так что то ли в Пром что-то поменяли, то ли перевод или покупка зависит от магазина.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:17

  Kalgan написав:
  vpchelko написав:Дно пробило!

Сегодня переводы на счет в другом банке начал облагатся комисией!

Поддержка монодна - на уровне дна!

то ваш відгук на мінфіні ?

Похоже что да.Кстати неделю назад тут уже был подобный случай.И опять поддержка дупля не отбивает.

"П'ятниця 24 лис, 2023 18:12

Вчора платив з білої карти собі на рахунок в інший банк, здерло комісію 0.5% (сума більше 10к, як виявилось до 10к безкоштовно). В тарифах платежі на рахунки фіз осіб безкоштовно. Гарячка взагалі дупля не відбиває, то це платіж на юрособу, то пришліть квитанцію, потім пришліть реквізити де ви їх брали, потім якогось біса приплели Ощадбанк. Рівень підтримки нікакущій"
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