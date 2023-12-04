RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 216217218219

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
24
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:57

Re: monobank

Приносимо вибачення за цю ситуацію
Дійсно, якщо натиснути на «Повторити переказ», то розраховується комісія, ніби це переказ на адресу юридичної особи, а не фіз особи
Колеги вже займаються виправленням, постараємося якомога швидше виправити
Ми надали рекомендації, як можна провести платіж без утримання комісії (створивши новий переказ через меню «Платіж по IBAN»)

Цікаво. Якщо робити платіж новий, типу все норм. А якщо натиснути повторити, то для котобанди фізособа одразу стає юрособою для розрахування комси :shock:
Kalgan
 
Повідомлень: 1094
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 216217218219
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1finanсier, Kalgan і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (960)
04.12.2023 19:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.