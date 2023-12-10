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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 гру, 2023 19:57
Приносимо вибачення за цю ситуацію
Дійсно, якщо натиснути на «Повторити переказ», то розраховується комісія, ніби це переказ на адресу юридичної особи, а не фіз особи
Колеги вже займаються виправленням, постараємося якомога швидше виправити
Ми надали рекомендації, як можна провести платіж без утримання комісії (створивши новий переказ через меню «Платіж по IBAN»)
Цікаво. Якщо робити платіж новий, типу все норм. А якщо натиснути повторити, то для котобанди фізособа одразу стає юрособою для розрахування комси
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Kalgan
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Додано: Пон 04 гру, 2023 21:36
Kalgan написав:
Приносимо вибачення за цю ситуацію
Дійсно, якщо натиснути на «Повторити переказ», то розраховується комісія, ніби це переказ на адресу юридичної особи, а не фіз особи
Колеги вже займаються виправленням, постараємося якомога швидше виправити
Ми надали рекомендації, як можна провести платіж без утримання комісії (створивши новий переказ через меню «Платіж по IBAN»)
Цікаво. Якщо робити платіж новий, типу все норм. А якщо натиснути повторити, то для котобанди фізособа одразу стає юрособою для розрахування комси
Опять поддержка "на уровне".Комиссия ж я так понял возвращается в любом случае, так и написали б об этом что б человек не волновался.А так ещё раз уточнять.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 20:28
Так що це трапилося? Дійсно трепа переказувати не більше 10 тис за раз? Чи то просто нлюк з комісіями?
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Додано: Суб 09 гру, 2023 20:47
1finanсier написав:
Так що це трапилося? Дійсно трепа переказувати не більше 10 тис за раз? Чи то просто нлюк з комісіями?
Мої шаблони нормально працюють, без коміс.
Схоже, що у Моні гЛюк тільки на Повторну Операцію... Там треба обережніше
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Додано: Нед 10 гру, 2023 03:28
Горох вирішив нагадати, який він кидала:
Р.S. за 5с набалаболив на -5,2 ляма.
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