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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 3.9 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
24
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:57

Re: monobank

Приносимо вибачення за цю ситуацію
Дійсно, якщо натиснути на «Повторити переказ», то розраховується комісія, ніби це переказ на адресу юридичної особи, а не фіз особи
Колеги вже займаються виправленням, постараємося якомога швидше виправити
Ми надали рекомендації, як можна провести платіж без утримання комісії (створивши новий переказ через меню «Платіж по IBAN»)

Цікаво. Якщо робити платіж новий, типу все норм. А якщо натиснути повторити, то для котобанди фізособа одразу стає юрособою для розрахування комси :shock:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:36

  Kalgan написав:
Приносимо вибачення за цю ситуацію
Дійсно, якщо натиснути на «Повторити переказ», то розраховується комісія, ніби це переказ на адресу юридичної особи, а не фіз особи
Колеги вже займаються виправленням, постараємося якомога швидше виправити
Ми надали рекомендації, як можна провести платіж без утримання комісії (створивши новий переказ через меню «Платіж по IBAN»)

Цікаво. Якщо робити платіж новий, типу все норм. А якщо натиснути повторити, то для котобанди фізособа одразу стає юрособою для розрахування комси :shock:

Опять поддержка "на уровне".Комиссия ж я так понял возвращается в любом случае, так и написали б об этом что б человек не волновался.А так ещё раз уточнять.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 20:28

Re: monobank

Так що це трапилося? Дійсно трепа переказувати не більше 10 тис за раз? Чи то просто нлюк з комісіями?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 20:47

  1finanсier написав:Так що це трапилося? Дійсно трепа переказувати не більше 10 тис за раз? Чи то просто нлюк з комісіями?

Мої шаблони нормально працюють, без коміс.
Схоже, що у Моні гЛюк тільки на Повторну Операцію... Там треба обережніше
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 03:28

Горох вирішив нагадати, який він кидала:

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Р.S. за 5с набалаболив на -5,2 ляма.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 13:38

Re: monobank

Не тот банк шапито назвали.
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 21:27

  посетитель написав:Не тот банк шапито назвали.

Нормас банк. В чому шапіто?
lov2108
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