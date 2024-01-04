Приносимо вибачення за цю ситуацію Дійсно, якщо натиснути на «Повторити переказ», то розраховується комісія, ніби це переказ на адресу юридичної особи, а не фіз особи Колеги вже займаються виправленням, постараємося якомога швидше виправити Ми надали рекомендації, як можна провести платіж без утримання комісії (створивши новий переказ через меню «Платіж по IBAN»)
Цікаво. Якщо робити платіж новий, типу все норм. А якщо натиснути повторити, то для котобанди фізособа одразу стає юрособою для розрахування комси
Приносимо вибачення за цю ситуацію Дійсно, якщо натиснути на «Повторити переказ», то розраховується комісія, ніби це переказ на адресу юридичної особи, а не фіз особи Колеги вже займаються виправленням, постараємося якомога швидше виправити Ми надали рекомендації, як можна провести платіж без утримання комісії (створивши новий переказ через меню «Платіж по IBAN»)
Цікаво. Якщо робити платіж новий, типу все норм. А якщо натиснути повторити, то для котобанди фізособа одразу стає юрособою для розрахування комси
Опять поддержка "на уровне".Комиссия ж я так понял возвращается в любом случае, так и написали б об этом что б человек не волновался.А так ещё раз уточнять.