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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 217218219220 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 3.9 5 57 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 4% 2 2- Погане. Некомпетентне. 12% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 28% 16 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 42% 24 Всього голосів : 57 Додано: Чет 04 січ, 2024 21:37 Re: monobank root написав: Спитаю тут, хоча це не зовсім тема і моніка



сьогодні побачив ось таке: Спитаю тут, хоча це не зовсім тема і монікасьогодні побачив ось таке:



це вже стандарт, сам недавно таке проходив в Аккорді.

не давали відкрити нові рахунки, вимагали актуалізацію.

По тел пройшов, там також банк самостійно визначив мені щомісячний обіг

в 120к , я відповів - планую 150к.

Погодилися і прислали на мило результат. це вже стандарт, сам недавно таке проходив в Аккорді.не давали відкрити нові рахунки, вимагали актуалізацію.По тел пройшов, там також банк самостійно визначив мені щомісячний обігв 120к , я відповів - планую 150к.Погодилися і прислали на мило результат. Goodman

Повідомлень: 6321 З нами з: 23.11.14 Подякував: 753 раз. Подякували: 559 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 21:41 Goodman Частково надаю інфо з Опитувальника:



- про належність до політично значущих осіб (національних, іноземних публічних діячів та діячів, які виконують

публічні функції в міжнародних організаціях), членів сім'ї політично значущої особи або осіб, пов’язаних з

політично значущою особою: не належить;

- не належу до податкових резидентів США;

- не належу до податкових резидентів жодної іншої країни (юрисдикції), ніж Україна чи США;

- не є підприємцем/самозайнятою особою;

- не маю активів на території російської федерації або республіки білорусь, які приносять мені щомісячний /

щорічний дохід;

- не володію часткою в іноземній юридичній особі (контрольованій іноземній компанії);

- сума середньомісячного доходу за попередні 12 місяців: 10000 грн.;

- максимальна сума фінансових операцій клієнта (за місяць): 150 000,00 грн.;

- джерела надходження коштів: власні заощадження;

- мета та характер майбутніх ділових відносин з Банком - це розрахунково-касове обслуговування.

Проставленням власноручного або цифрового власноручного (на екрані телефону) підпису під цією Анкетою з

даними для оновлення ОПИТУВАЛЬНИКА КЛІЄНТА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, Клієнт підтверджує, що:

1) ознайомився (-лась) і згоден (-на) із прикладом Опитувальника клієнта фізичної особи оприлюднені на

офіційному сайті Банку: www.accordbank.com.ua .

2) повідомлений (-на) і не заперечує, що Сторони визначають засоби Інтернет-банкінгу як канал комунікації

Клієнта та Банку;

3) надає згоду на фотографування його для ідентифікації його особи, а також на використання його зображення з

метою отримання інформації щодо нього для прийняття Банком рішення щодо можливості надання йому

кредиту/кредитного ліміту, та надає згоду Банку на власний розсуд телефонувати йому, повідомляти будь-яким

чином та в будь-якій формі, включаючи, але не обмежуючись, шляхом надсилання листів та інших повідомлень

(письмових та електронних) інформацію про банківські продукти і послуги Банку;

4) інформація щодо статусу податкового резидентства Клієнта, що вказана в цієї Анкеті, є дійсною, повною та

достовірною щодо поточних, карткових та вкладних рахунків Клієнта в національній та/або іноземній валютах,

які відкриті Клієнтом в Банку з 01 липня 2023 року до моменту надання Клієнтом до Банку інформації про зміну

свого статусу податкового резидентства для цілей Загального стандарту звітності CRS та/або їх статусу для

цілей Угоди FATCA;

5) у відпопідності до постанови Правління Національного Банку України №26 від 16.03.23 “Про розкриття

інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України” Клієнт надає до

Банку інформацію про те, що Клієнт: 1. не відноситься до клієнтів, які є учасниками (акціонерами) юридичної

особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти

України; 2. не відноситься до клієнтів, які є учасниками (акціонерами) юридичних осіб спільно з громадянином

держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус

учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року) та/або особою, місцем постійного проживання (перебування,

реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичною особою, створеною

та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України; 3. не

відноситься до клієнтів, які мають ділові відносини з громадянином держави, що здійснює збройну агресію

проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014

року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює

збройну агресію проти України; 4. не відноситься до клієнтів, які мають ділові відносини з юридичною особою,

створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти

України; 5. не відноситься до клієнтів, які мають ділові відносини з юридичною особою, учасником

(акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є держава, що здійснює збройну

агресію проти України, та/або громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян

такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем

постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України,

та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну

агресію проти України; 6. не відноситься до клієнтів, які володіють цінними паперами (крім акцій) юридичних

осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти

України, та/або самої такої держави; 7. не відноситься до клієнтів, які здійснюють прямо та/або опосередковано

передавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові

установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є

держава-агресор (пов’язані особи);

6) ознайомлений з відповідальністю, встановленою пунктом 118-1.8 статті 118-1 Податкового кодексу України,

за умисне надання документів з недостовірними відомостями, що призвело до невстановлення підзвітності

рахунка для власника рахунка. Частково надаю інфо з Опитувальника:- про належність до політично значущих осіб (національних, іноземних публічних діячів та діячів, які виконуютьпублічні функції в міжнародних організаціях), членів сім'ї політично значущої особи або осіб, пов’язаних зполітично значущою особою: не належить;- не належу до податкових резидентів США;- не належу до податкових резидентів жодної іншої країни (юрисдикції), ніж Україна чи США;- не є підприємцем/самозайнятою особою;- не маю активів на території російської федерації або республіки білорусь, які приносять мені щомісячний /щорічний дохід;- не володію часткою в іноземній юридичній особі (контрольованій іноземній компанії);- сума середньомісячного доходу за попередні 12 місяців: 10000 грн.;- максимальна сума фінансових операцій клієнта (за місяць): 150 000,00 грн.;- джерела надходження коштів: власні заощадження;- мета та характер майбутніх ділових відносин з Банком - це розрахунково-касове обслуговування.Проставленням власноручного або цифрового власноручного (на екрані телефону) підпису під цією Анкетою зданими для оновлення ОПИТУВАЛЬНИКА КЛІЄНТА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, Клієнт підтверджує, що:1) ознайомився (-лась) і згоден (-на) із прикладом Опитувальника клієнта фізичної особи оприлюднені наофіційному сайті Банку:2) повідомлений (-на) і не заперечує, що Сторони визначають засоби Інтернет-банкінгу як канал комунікаціїКлієнта та Банку;3) надає згоду на фотографування його для ідентифікації його особи, а також на використання його зображення зметою отримання інформації щодо нього для прийняття Банком рішення щодо можливості надання йомукредиту/кредитного ліміту, та надає згоду Банку на власний розсуд телефонувати йому, повідомляти будь-якимчином та в будь-якій формі, включаючи, але не обмежуючись, шляхом надсилання листів та інших повідомлень(письмових та електронних) інформацію про банківські продукти і послуги Банку;4) інформація щодо статусу податкового резидентства Клієнта, що вказана в цієї Анкеті, є дійсною, повною тадостовірною щодо поточних, карткових та вкладних рахунків Клієнта в національній та/або іноземній валютах,які відкриті Клієнтом в Банку з 01 липня 2023 року до моменту надання Клієнтом до Банку інформації про змінусвого статусу податкового резидентства для цілей Загального стандарту звітності CRS та/або їх статусу дляцілей Угоди FATCA;5) у відпопідності до постанови Правління Національного Банку України №26 від 16.03.23 “Про розкриттяінформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України” Клієнт надає доБанку інформацію про те, що Клієнт: 1. не відноситься до клієнтів, які є учасниками (акціонерами) юридичноїособи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію протиУкраїни; 2. не відноситься до клієнтів, які є учасниками (акціонерами) юридичних осіб спільно з громадяниномдержави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статусучасника бойових дій після 14 квітня 2014 року) та/або особою, місцем постійного проживання (перебування,реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичною особою, створеноюта зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України; 3. невідноситься до клієнтів, які мають ділові відносини з громадянином держави, що здійснює збройну агресіюпроти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснюєзбройну агресію проти України; 4. не відноситься до клієнтів, які мають ділові відносини з юридичною особою,створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію протиУкраїни; 5. не відноситься до клієнтів, які мають ділові відносини з юридичною особою, учасником(акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є держава, що здійснює збройнуагресію проти України, та/або громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянтакої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцемпостійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України,та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройнуагресію проти України; 6. не відноситься до клієнтів, які володіють цінними паперами (крім акцій) юридичнихосіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію протиУкраїни, та/або самої такої держави; 7. не відноситься до клієнтів, які здійснюють прямо та/або опосередкованопередавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансовіустанови та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких єдержава-агресор (пов’язані особи);6) ознайомлений з відповідальністю, встановленою пунктом 118-1.8 статті 118-1 Податкового кодексу України,за умисне надання документів з недостовірними відомостями, що призвело до невстановлення підзвітностірахунка для власника рахунка. Goodman

Повідомлень: 6321 З нами з: 23.11.14 Подякував: 753 раз. Подякували: 559 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 21:46 Монік молодці, хоч нагадали про це. А інші банки чекають момент щоб на фінмон зловити? Мабуть буду звертатись сам і уточнювати це, адже я не коли становився клієнтом чи актуалізацію робив, то не любив вказувати великі суми. А тепер боюсь щоб за опу не взяли випадково root

Повідомлень: 1232 З нами з: 04.03.15 Подякував: 232 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 21:52 root на жаль, не всі дають можливість коррегувати опитувальник просто так, то вже як хлопне фінмон. Goodman

Повідомлень: 6321 З нами з: 23.11.14 Подякував: 753 раз. Подякували: 559 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 21:58 Goodman написав: root на жаль, не всі дають можливість коррегувати опитувальник просто так, то вже як хлопне фінмон. root на жаль, не всі дають можливість коррегувати опитувальник просто так, то вже як хлопне фінмон.



та тут хочаб не корегувати а для себе самого знати і розуміти що я там колись вказав ))) та тут хочаб не корегувати а для себе самого знати і розуміти що я там колись вказав))) root

Повідомлень: 1232 З нами з: 04.03.15 Подякував: 232 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 217218219220 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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