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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 217218219220

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monobank 3.9 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
24
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:37

Re: monobank

  root написав:Спитаю тут, хоча це не зовсім тема і моніка

сьогодні побачив ось таке:


це вже стандарт, сам недавно таке проходив в Аккорді.
не давали відкрити нові рахунки, вимагали актуалізацію.
По тел пройшов, там також банк самостійно визначив мені щомісячний обіг
в 120к , я відповів - планую 150к.
Погодилися і прислали на мило результат.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:41

Goodman Частково надаю інфо з Опитувальника:

- про належність до політично значущих осіб (національних, іноземних публічних діячів та діячів, які виконують
публічні функції в міжнародних організаціях), членів сім'ї політично значущої особи або осіб, пов’язаних з
політично значущою особою: не належить;
- не належу до податкових резидентів США;
- не належу до податкових резидентів жодної іншої країни (юрисдикції), ніж Україна чи США;
- не є підприємцем/самозайнятою особою;
- не маю активів на території російської федерації або республіки білорусь, які приносять мені щомісячний /
щорічний дохід;
- не володію часткою в іноземній юридичній особі (контрольованій іноземній компанії);
- сума середньомісячного доходу за попередні 12 місяців: 10000 грн.;
- максимальна сума фінансових операцій клієнта (за місяць): 150 000,00 грн.;
- джерела надходження коштів: власні заощадження;
- мета та характер майбутніх ділових відносин з Банком - це розрахунково-касове обслуговування.
Проставленням власноручного або цифрового власноручного (на екрані телефону) підпису під цією Анкетою з
даними для оновлення ОПИТУВАЛЬНИКА КЛІЄНТА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, Клієнт підтверджує, що:
1) ознайомився (-лась) і згоден (-на) із прикладом Опитувальника клієнта фізичної особи оприлюднені на
офіційному сайті Банку: www.accordbank.com.ua.
2) повідомлений (-на) і не заперечує, що Сторони визначають засоби Інтернет-банкінгу як канал комунікації
Клієнта та Банку;
3) надає згоду на фотографування його для ідентифікації його особи, а також на використання його зображення з
метою отримання інформації щодо нього для прийняття Банком рішення щодо можливості надання йому
кредиту/кредитного ліміту, та надає згоду Банку на власний розсуд телефонувати йому, повідомляти будь-яким
чином та в будь-якій формі, включаючи, але не обмежуючись, шляхом надсилання листів та інших повідомлень
(письмових та електронних) інформацію про банківські продукти і послуги Банку;
4) інформація щодо статусу податкового резидентства Клієнта, що вказана в цієї Анкеті, є дійсною, повною та
достовірною щодо поточних, карткових та вкладних рахунків Клієнта в національній та/або іноземній валютах,
які відкриті Клієнтом в Банку з 01 липня 2023 року до моменту надання Клієнтом до Банку інформації про зміну
свого статусу податкового резидентства для цілей Загального стандарту звітності CRS та/або їх статусу для
цілей Угоди FATCA;
5) у відпопідності до постанови Правління Національного Банку України №26 від 16.03.23 “Про розкриття
інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України” Клієнт надає до
Банку інформацію про те, що Клієнт: 1. не відноситься до клієнтів, які є учасниками (акціонерами) юридичної
особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти
України; 2. не відноситься до клієнтів, які є учасниками (акціонерами) юридичних осіб спільно з громадянином
держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус
учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року) та/або особою, місцем постійного проживання (перебування,
реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичною особою, створеною
та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України; 3. не
відноситься до клієнтів, які мають ділові відносини з громадянином держави, що здійснює збройну агресію
проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014
року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює
збройну агресію проти України; 4. не відноситься до клієнтів, які мають ділові відносини з юридичною особою,
створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти
України; 5. не відноситься до клієнтів, які мають ділові відносини з юридичною особою, учасником
(акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є держава, що здійснює збройну
агресію проти України, та/або громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян
такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем
постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України,
та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну
агресію проти України; 6. не відноситься до клієнтів, які володіють цінними паперами (крім акцій) юридичних
осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти
України, та/або самої такої держави; 7. не відноситься до клієнтів, які здійснюють прямо та/або опосередковано
передавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові
установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є
держава-агресор (пов’язані особи);
6) ознайомлений з відповідальністю, встановленою пунктом 118-1.8 статті 118-1 Податкового кодексу України,
за умисне надання документів з недостовірними відомостями, що призвело до невстановлення підзвітності
рахунка для власника рахунка.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:46

Монік молодці, хоч нагадали про це. А інші банки чекають момент щоб на фінмон зловити? Мабуть буду звертатись сам і уточнювати це, адже я не коли становився клієнтом чи актуалізацію робив, то не любив вказувати великі суми. А тепер боюсь щоб за опу не взяли випадково :(
root
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:52

root на жаль, не всі дають можливість коррегувати опитувальник просто так, то вже як хлопне фінмон.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:58

  Goodman написав:root на жаль, не всі дають можливість коррегувати опитувальник просто так, то вже як хлопне фінмон.


та тут хочаб не корегувати а для себе самого знати і розуміти що я там колись вказав :))))
root
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