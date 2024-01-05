root написав:Спитаю тут, хоча це не зовсім тема і моніка
сьогодні побачив ось таке:
це вже стандарт, сам недавно таке проходив в Аккорді. не давали відкрити нові рахунки, вимагали актуалізацію. По тел пройшов, там також банк самостійно визначив мені щомісячний обіг в 120к , я відповів - планую 150к. Погодилися і прислали на мило результат.
- про належність до політично значущих осіб (національних, іноземних публічних діячів та діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях), членів сім'ї політично значущої особи або осіб, пов’язаних з політично значущою особою: не належить; - не належу до податкових резидентів США; - не належу до податкових резидентів жодної іншої країни (юрисдикції), ніж Україна чи США; - не є підприємцем/самозайнятою особою; - не маю активів на території російської федерації або республіки білорусь, які приносять мені щомісячний / щорічний дохід; - не володію часткою в іноземній юридичній особі (контрольованій іноземній компанії); - сума середньомісячного доходу за попередні 12 місяців: 10000 грн.; - максимальна сума фінансових операцій клієнта (за місяць): 150 000,00 грн.; - джерела надходження коштів: власні заощадження; - мета та характер майбутніх ділових відносин з Банком - це розрахунково-касове обслуговування. Проставленням власноручного або цифрового власноручного (на екрані телефону) підпису під цією Анкетою з даними для оновлення ОПИТУВАЛЬНИКА КЛІЄНТА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, Клієнт підтверджує, що: 1) ознайомився (-лась) і згоден (-на) із прикладом Опитувальника клієнта фізичної особи оприлюднені на офіційному сайті Банку: www.accordbank.com.ua. 2) повідомлений (-на) і не заперечує, що Сторони визначають засоби Інтернет-банкінгу як канал комунікації Клієнта та Банку; 3) надає згоду на фотографування його для ідентифікації його особи, а також на використання його зображення з метою отримання інформації щодо нього для прийняття Банком рішення щодо можливості надання йому кредиту/кредитного ліміту, та надає згоду Банку на власний розсуд телефонувати йому, повідомляти будь-яким чином та в будь-якій формі, включаючи, але не обмежуючись, шляхом надсилання листів та інших повідомлень (письмових та електронних) інформацію про банківські продукти і послуги Банку; 4) інформація щодо статусу податкового резидентства Клієнта, що вказана в цієї Анкеті, є дійсною, повною та достовірною щодо поточних, карткових та вкладних рахунків Клієнта в національній та/або іноземній валютах, які відкриті Клієнтом в Банку з 01 липня 2023 року до моменту надання Клієнтом до Банку інформації про зміну свого статусу податкового резидентства для цілей Загального стандарту звітності CRS та/або їх статусу для цілей Угоди FATCA; 5) у відпопідності до постанови Правління Національного Банку України №26 від 16.03.23 “Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України” Клієнт надає до Банку інформацію про те, що Клієнт: 1. не відноситься до клієнтів, які є учасниками (акціонерами) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України; 2. не відноситься до клієнтів, які є учасниками (акціонерами) юридичних осіб спільно з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року) та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України; 3. не відноситься до клієнтів, які мають ділові відносини з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України; 4. не відноситься до клієнтів, які мають ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України; 5. не відноситься до клієнтів, які мають ділові відносини з юридичною особою, учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України; 6. не відноситься до клієнтів, які володіють цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або самої такої держави; 7. не відноситься до клієнтів, які здійснюють прямо та/або опосередковано передавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава-агресор (пов’язані особи); 6) ознайомлений з відповідальністю, встановленою пунктом 118-1.8 статті 118-1 Податкового кодексу України, за умисне надання документів з недостовірними відомостями, що призвело до невстановлення підзвітності рахунка для власника рахунка.
Монік молодці, хоч нагадали про це. А інші банки чекають момент щоб на фінмон зловити? Мабуть буду звертатись сам і уточнювати це, адже я не коли становився клієнтом чи актуалізацію робив, то не любив вказувати великі суми. А тепер боюсь щоб за опу не взяли випадково