Додано: Чет 04 січ, 2024 21:41

Частково надаю інфо з Опитувальника:- про належність до політично значущих осіб (національних, іноземних публічних діячів та діячів, які виконуютьпублічні функції в міжнародних організаціях), членів сім'ї політично значущої особи або осіб, пов’язаних зполітично значущою особою: не належить;- не належу до податкових резидентів США;- не належу до податкових резидентів жодної іншої країни (юрисдикції), ніж Україна чи США;- не є підприємцем/самозайнятою особою;- не маю активів на території російської федерації або республіки білорусь, які приносять мені щомісячний /щорічний дохід;- не володію часткою в іноземній юридичній особі (контрольованій іноземній компанії);- сума середньомісячного доходу за попередні 12 місяців: 10000 грн.;- максимальна сума фінансових операцій клієнта (за місяць): 150 000,00 грн.;- джерела надходження коштів: власні заощадження;- мета та характер майбутніх ділових відносин з Банком - це розрахунково-касове обслуговування.Проставленням власноручного або цифрового власноручного (на екрані телефону) підпису під цією Анкетою зданими для оновлення ОПИТУВАЛЬНИКА КЛІЄНТА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, Клієнт підтверджує, що:1) ознайомився (-лась) і згоден (-на) із прикладом Опитувальника клієнта фізичної особи оприлюднені наофіційному сайті Банку:2) повідомлений (-на) і не заперечує, що Сторони визначають засоби Інтернет-банкінгу як канал комунікаціїКлієнта та Банку;3) надає згоду на фотографування його для ідентифікації його особи, а також на використання його зображення зметою отримання інформації щодо нього для прийняття Банком рішення щодо можливості надання йомукредиту/кредитного ліміту, та надає згоду Банку на власний розсуд телефонувати йому, повідомляти будь-якимчином та в будь-якій формі, включаючи, але не обмежуючись, шляхом надсилання листів та інших повідомлень(письмових та електронних) інформацію про банківські продукти і послуги Банку;4) інформація щодо статусу податкового резидентства Клієнта, що вказана в цієї Анкеті, є дійсною, повною тадостовірною щодо поточних, карткових та вкладних рахунків Клієнта в національній та/або іноземній валютах,які відкриті Клієнтом в Банку з 01 липня 2023 року до моменту надання Клієнтом до Банку інформації про змінусвого статусу податкового резидентства для цілей Загального стандарту звітності CRS та/або їх статусу дляцілей Угоди FATCA;5) у відпопідності до постанови Правління Національного Банку України №26 від 16.03.23 “Про розкриттяінформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України” Клієнт надає доБанку інформацію про те, що Клієнт: 1. не відноситься до клієнтів, які є учасниками (акціонерами) юридичноїособи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію протиУкраїни; 2. не відноситься до клієнтів, які є учасниками (акціонерами) юридичних осіб спільно з громадяниномдержави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статусучасника бойових дій після 14 квітня 2014 року) та/або особою, місцем постійного проживання (перебування,реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичною особою, створеноюта зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України; 3. невідноситься до клієнтів, які мають ділові відносини з громадянином держави, що здійснює збройну агресіюпроти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснюєзбройну агресію проти України; 4. не відноситься до клієнтів, які мають ділові відносини з юридичною особою,створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію протиУкраїни; 5. не відноситься до клієнтів, які мають ділові відносини з юридичною особою, учасником(акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є держава, що здійснює збройнуагресію проти України, та/або громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянтакої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцемпостійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України,та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройнуагресію проти України; 6. не відноситься до клієнтів, які володіють цінними паперами (крім акцій) юридичнихосіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію протиУкраїни, та/або самої такої держави; 7. не відноситься до клієнтів, які здійснюють прямо та/або опосередкованопередавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансовіустанови та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких єдержава-агресор (пов’язані особи);6) ознайомлений з відповідальністю, встановленою пунктом 118-1.8 статті 118-1 Податкового кодексу України,за умисне надання документів з недостовірними відомостями, що призвело до невстановлення підзвітностірахунка для власника рахунка.