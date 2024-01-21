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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 січ, 2024 18:48
посетитель написав:
Ну ці хоть попереджають і змінити можна.В деяких банках навіть змінити не можна.Да шо там змінити, узнати не можна.Оце людям буде сюрприз
так, сидиш і не знаєш, що там ті банки понамальовували з лімітами, а потім бац - "письмо счастья" прилетіло...
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otshelnick1
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Додано: Нед 21 січ, 2024 19:43
otshelnick1 написав: посетитель написав:
Ну ці хоть попереджають і змінити можна.В деяких банках навіть змінити не можна.Да шо там змінити, узнати не можна.Оце людям буде сюрприз
так, сидиш і не знаєш, що там ті банки понамальовували з лімітами, а потім бац - "письмо счастья" прилетіло...
Банки там малюють те, що люди "співають" при відкритті рахунків. Якщо є офіційні доходи то взагалі по барабану що там написано. При першому запиті документів банк все виправить і не буде проблеми. Якщо ж офіційних доходів немає то слідкуйте за змінами від НБУ і дійте проактивно - оновлюйте анкетні дані самі бо це ваші проблеми.
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adj
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