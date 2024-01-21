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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
24
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 18:48

Re: monobank

  посетитель написав:Ну ці хоть попереджають і змінити можна.В деяких банках навіть змінити не можна.Да шо там змінити, узнати не можна.Оце людям буде сюрприз
так, сидиш і не знаєш, що там ті банки понамальовували з лімітами, а потім бац - "письмо счастья" прилетіло...
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 19:43

  otshelnick1 написав:
  посетитель написав:Ну ці хоть попереджають і змінити можна.В деяких банках навіть змінити не можна.Да шо там змінити, узнати не можна.Оце людям буде сюрприз
так, сидиш і не знаєш, що там ті банки понамальовували з лімітами, а потім бац - "письмо счастья" прилетіло...

Банки там малюють те, що люди "співають" при відкритті рахунків. Якщо є офіційні доходи то взагалі по барабану що там написано. При першому запиті документів банк все виправить і не буде проблеми. Якщо ж офіційних доходів немає то слідкуйте за змінами від НБУ і дійте проактивно - оновлюйте анкетні дані самі бо це ваші проблеми.
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 21:36

У Монобанку не зовсім зрозумілі формулювання щодо максимальних сум операцій на місяць: у повідомленні в застосунку йдеться про максимальний "обіг надходжень" на місяць, а в персональних даних у тому ж застосунку та сама сума зазначена в розділі "максимальна сума операцій на місяць". У підтримці пояснюють, що в обох випадках йдеться саме про максимальну суму надходжень на місяць (тобто "обіг надходжень" та "суму операцій" треба читати як "суму надходжень", без урахування видатків), але щось я не дуже в цьому впевнений. Можливо, хтось має більше інформації з цього приводу?
kharkiver
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 01:44

Точно, а я і не бачив сповіщення про обіг.
Але того обігу насипали десь у двічі більше чим там бувае, і добре що можливо корегувати.
Feh14
 
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