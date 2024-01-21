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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 218219220221 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 3.9 5 58 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 3% 2 2- Погане. Некомпетентне. 12% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 29% 17 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 41% 24 Всього голосів : 58 Додано: Суб 20 січ, 2024 18:48 Re: monobank посетитель написав: Ну ці хоть попереджають і змінити можна.В деяких банках навіть змінити не можна.Да шо там змінити, узнати не можна.Оце людям буде сюрприз Ну ці хоть попереджають і змінити можна.В деяких банках навіть змінити не можна.Да шо там змінити, узнати не можна.Оце людям буде сюрприз так, сидиш і не знаєш, що там ті банки понамальовували з лімітами, а потім бац - "письмо счастья" прилетіло... так, сидиш і не знаєш, що там ті банки понамальовували з лімітами, а потім бац - "письмо счастья" прилетіло... otshelnick1 Повідомлень: 164 З нами з: 13.10.22 Подякував: 14 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 19:43 otshelnick1 написав: посетитель написав: Ну ці хоть попереджають і змінити можна.В деяких банках навіть змінити не можна.Да шо там змінити, узнати не можна.Оце людям буде сюрприз Ну ці хоть попереджають і змінити можна.В деяких банках навіть змінити не можна.Да шо там змінити, узнати не можна.Оце людям буде сюрприз так, сидиш і не знаєш, що там ті банки понамальовували з лімітами, а потім бац - "письмо счастья" прилетіло... так, сидиш і не знаєш, що там ті банки понамальовували з лімітами, а потім бац - "письмо счастья" прилетіло...

Банки там малюють те, що люди "співають" при відкритті рахунків. Якщо є офіційні доходи то взагалі по барабану що там написано. При першому запиті документів банк все виправить і не буде проблеми. Якщо ж офіційних доходів немає то слідкуйте за змінами від НБУ і дійте проактивно - оновлюйте анкетні дані самі бо це ваші проблеми. Банки там малюють те, що люди "співають" при відкритті рахунків. Якщо є офіційні доходи то взагалі по барабану що там написано. При першому запиті документів банк все виправить і не буде проблеми. Якщо ж офіційних доходів немає то слідкуйте за змінами від НБУ і дійте проактивно - оновлюйте анкетні дані самі бо це ваші проблеми. adj Повідомлень: 561 З нами з: 08.04.22 Подякував: 75 раз. Подякували: 157 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 21:36 У Монобанку не зовсім зрозумілі формулювання щодо максимальних сум операцій на місяць: у повідомленні в застосунку йдеться про максимальний "обіг надходжень" на місяць, а в персональних даних у тому ж застосунку та сама сума зазначена в розділі "максимальна сума операцій на місяць". У підтримці пояснюють, що в обох випадках йдеться саме про максимальну суму надходжень на місяць (тобто "обіг надходжень" та "суму операцій" треба читати як "суму надходжень", без урахування видатків), але щось я не дуже в цьому впевнений. Можливо, хтось має більше інформації з цього приводу? kharkiver Повідомлень: 123 З нами з: 02.04.15 Подякував: 17 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 01:44 Точно, а я і не бачив сповіщення про обіг.

Але того обігу насипали десь у двічі більше чим там бувае, і добре що можливо корегувати. Feh14 Повідомлень: 51 З нами з: 13.02.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 218219220221 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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